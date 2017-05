Cristina vinculó a Macri con el fallo del 2x1

La ex presidenta Cristina Kirchner vinculó desde Bélgica al Gobierno con el fallo de la Corte a favor del 2x1 para un represor. "Macri tiene una nueva mayoría automática", lanzó por C5N.

La ex presidenta Cristina Kirchner acusó este miércoles al gobierno de Mauricio Macri de "alienar" a la justicia y atentar contra la independencia de poderes. Lo hizo al salir de un encuentro con eurodiputados en Bruselas en el marco de su gira por Europa que ya la llevó a Grecia y durante el cual mantiene contactos con referentes políticos de distintos partidos políticos.

En diálogo con C5N Cristina aseguró que los eurodiputados de izquierda y bancadas progresistas le transmitieron "su preocupación por el avance del neoliberalismo en América latina y los retrocesos de los movimientos populares" al tiempo que advirtió que en el viejo continente "tienen sus propios problemas que son comunes a la mayoría de los países del mundo: flexibilización laboral, femicidios, retrocesos en Derechos Humanos, condiciones laborales".

Cristina advirtió que el polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició con el 2x1 a un represor condenado por delitos de lesa humanidad "tuvo que ver con el gobierno" de Macri y denunció que "hoy la justicia no es independiente, de lo único que es independiente hoy la Argentina es de los reyes de España".

Y siguió: "Esta justicia no tiene nada que ver con el poder judicial de antaño, hoy vemos un una justicia alienada por el Poder Ejecutivo y peor aún, vemos una Corte Suprema alienada por el Poder Ejecutivo".

"A mí por ejemplo me han tirado todo tipo de decisiones del gobierno con la forma de medidas cautelares, todo tipo de fallos habidos y por haber" denunció y recordó que el polémico fallo de la Corte estuvo avalado "por dos ministros que primero quisieron hacer entrar por la ventana por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia y por una jueza que entró durante nuestro mandato pero que debería haber finalizado ya su gestión por haber alcanzado los 75 años y que consiguió que el gobierno de Macri no apelara la decisión judicial que la habilita a seguir y así vinieron a conformar esta nueva Corte automática".

Acerca de la marcha de esta tarde contra el fallo de la Corte Cristina consideró que "debería convocarnos a todos más allá de las posiciones ideológicas porque no le puede entrar a nadie en la cabeza que la gente pieda caminar en la calle entre quienes violaron, torturaron, robó chicos y tiró gente al mar".



Fuente:Nvs-LT29