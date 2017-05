"Melincué hace visible la desidia del Gobierno Provincial"

"Exhortamos al Gobernador a atender a esta situación, no sin decir, que desde el municipio encabezado por nuestro compañero Gabriel Rebora se han realizado innumerables pedidos para la realización de obras como canales, contenciones, la adquisición de bombas; que jamás han encontrado respuesta por parte del Gobernador Lifschitz, como tampoco de su antecesor Antonio Bonfatti", señalan en el comunicado.

"Esta actitud del Gobierno Provincial expone la discriminación y persecución política que muchos presidentes comunales e intendentes sufren por no ser del mismo color político de quienes componen el Frente Progresista Cívico y Social; que traspasa los límites de la oposición política y pone en riesgo la vida de miles de Santafesinos en manos de la desidia y el abandono".

"La inacción del Gobierno Provincial en esta ciudad hace visible la falta de un plan hídrico y el incumplimiento de multiplicidad de obras presupuestadas que no se han ejecutado y por el contrario solo han sido publicitadas", indica el texto.

El Foro de intendentes del PJ también expresó su malestar

En un comunicado, los 127 Presidentes comunales que formamos el foro, señalaron que "nos solidarizamos con toda la comunidad de Melincué en este momento tan difícil que le toca atravesar, poniendo a disposición de nuestro humilde lugar, los recursos humanos, técnicos y tecnológico, que puedan servir para palear tan delicada situación".

En este sentido, dijeron que "nos ponemos a disposición de su Presidente comunal, Gabriel Alejandro Rebora y su equipo de trabajo que no solo tiene que estar enfrentando esta catástrofe que azota su comunidad, producto de la demagogia, desidia e inoperancia sistematizada que utilizo este gobierno Provincial a lo largo de una década de gestión, sino, que además, debe enfrentar los embates sin sentidos de funcionarios y legisladores a fines a dicho gobierno, producto de no entender que pasado los procesos electorales y una vez que el pueblo expidió su voluntad se debe trabajar en forma conjunta por garantizar los derechos a los habitantes de nuestra provincia y no estar en un estado de campaña electoral permanente, con maquetas y proyectos que nunca se logra visibilizar como obras concretas que impacten la calidad de vida de la población. Hoy la localidad de Melincué es un claro ejemplo de este modelo político".

Por último expresaron que "solicitamos al Sr. Gobernador de la Provincia Ing. Miguel Lifschitz, que revea la gran cantidad de personal ocioso que tienen distinto estamentos, por ejemplo los nodos, y aumentar personal idóneo que permita trabajar en proyectos de infraestructura para que otras localidades no súfran lo que hoy sufre Melincue; sabiendo que hay en la provincia muchas comunidades en riesgo hídrico".