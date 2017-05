Si.Pr.U.S realizará una medida de fuerza en el nodo Rosario

Al aire en Sin Mordaza, Boriotti manifestó que “inicialmente nadie tiene que estar trabajando meses y meses sin cobrar. Si nosotros solamente en el nodo rosario tenemos relevados más de 150 profesionales que no están cobrando sus haberes, evidentemente no es de 170 en toda la provincia, como dice el gobierno”.

“Hay algunos profesionales que no están cobrando, son reemplazantes; por ejemplo se les debe todo el año 2017, o algunos les han quedado debiendo el año 2016 completo y han empezado a cobrar 2017, hay otras que les deben nueve meses de 2015. Son profesionales que se les creo el cargo, que se les demoró más de lo previsto, a pesar de los acuerdos y de que tenían garantizado el trabajo en ese cargo”.

“No podemos seguir aceptando, naturalizando como que nada pasa, no se puede trabajar de esa manera. Un compañero que no cobra altera el trabajo de todo el equipo, no estamos hablando del individualismo de un consultorio cerrado, el trabajo es interdisciplinario y en equipo” apuntó la entrevistada.

“Esta semana estuvimos en Ceres donde se va a inaugurar un nuevo hospital, pero tenemos una farmacéutica del hospital hace 6 meses que no cobra, tenemos personal de servicios generales cuyos compañeros juntan plata para que este muchacho lleve plata a su casa. Y esto está tan naturalizado, como así también que se trabajen más horas de las adecuadas” señaló.

Respecto a la medida de fuerza, explicó que “está prevista es solo para el nodo Rosario, donde trabajamos muy fuerte sobre la cuestión de las deudas. Estamos haciendo un relevamiento sobre el resto de la provincia. Hasta el día de ayer el gobierno no tenía respuestas concretas y por eso llevamos adelante la medida”.

Fuente: SM