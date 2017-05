Bertoni: "En Melincué la situación es delicada pero está controlada"

“Estamos trabajando en Melincué de forma mancomunada distintos organismos, protección civil, vialidad provincial, recursos hídricos, salud, todos trabajando en esta emergencia. Antes de ayer con las lluvias de cien milímetros y fuertes vientos, se provocaron olas y se rompió, se formó una brecha en un terraplén de defensa, lo que generó que un 30% de la localidad tiene agua, no en las casas, pero sí en las calles” señaló Bertoni en Cadena Oh!

“Pero dentro de esas zonas, las que están en zonas más bajas sí tienen agua, hasta 70 centímetros. Se ha cerrado, se ha trabajo en conjunto, con apoyo del ejército, se ha cerrado la brecha donde entraba agua y se está bombeando el agua de adentro de la comunidad”.

“Es un momento donde se debe trasmitir la correcta información, por eso me presto a todas entrevistas radiales para poder informar a la población. En este momento nosotros no prevemos nuevos aumentos en el nivel de agua de inundación, dado el clima reinante que no llueve y no tenemos viento. Pero como tenemos previsión de lluvia para jueves y viernes, estamos trabajando para prevenir” apuntó el entrevistado.

“La situación es delicada pero en este momento está controlada, y eso hay que informar a la comunidad, para que se quede tranquila. Esto supone un trabajo mancomunado y serio para poder solucionarlo”.

Ubicación geográfica

“La zona de Melincué es un bajo, está topográficamente muy deprimida. Cuando ingresa el agua es muy complejo retirarla, porque desde el punto de vista natural el agua saldría sólo por evaporación de la laguna. Hoy en día sale por el canal aductor” explicó Bertoni.

“Hay tres etapas” manifestó el funcionario. “la emergencia, el ahora, el corto plazo y el largo plazo. A corto plazo hay que considerar todo un sistema de infraestructura, ya está previsto hacer una elevación de la ruta 90 para que sirva de protección a la localidad de la laguna. Todo el anillo de defensa que hoy en día fue construido y que fue reforzado en una situación de emergencia va a ser constituido como una obra de ingeniería. A su vez, todo el sistema de bombeo va a ser reforzado, el proyecto que lleva varios meses, considera la repotenciación de las bombas”.

“En el largo plazo tenemos que rever todo el sistema productivo regional que hace que hoy en día nuestras cuencas infiltren menos, y que hay una serie de obras que han sido ejecutadas por diversos lugares y distintos partidos y años, que han aumentado los aportes a Melincué, es decir lo complica”.

Laguna La Picasa

Al aire en Cadena Oh!, 87.9, Santa Fe, el periodista Carlos Delicia le consultó a Bertoni si hay alguna posibilidad de desagotar la laguna La Picasa. Al respecto, el funcionario expresó que “no, en cuanto a que desagote rápidamente no hay obra. Sí lo que hay es una idea, con una combinación de obras con Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe; nos hemos puesto de acuerdo que es importantísimo que Nación financie obras en la provincia de Buenos Aires que sean capaces de recibir un mayor aporte de la zona de la Picasa hacia la zona de Junín y eso drena hacia el salado bonaerense”.

“Por otro lado es importante transmitir las no obras, que consiste en conformar un comité ejecutivo que diariamente esté controlando el manejo de la Picasa, que por bombeo si funcionan durante todo el año nos van a permitir mantener en un nivel razonable a la laguna”.

Ante la pregunta de cuál fue el motivo por el que las obras no se hicieron, Bertoni expresó que “cuando ocurre esto, siempre hay una multiplicidad de causas. La ocurrencia de un mega evento lluvioso, es uno de los factores. Hay obras que se deberían haber realizado por la provincia de Córdoba que por distintos motivos no se hicieron. Lo propio ocurrió en la provincia de Santa Fe”.

“En este momento hemos realizado unos módulos, hay un reservorio que va a ser recrecido en el orden de unos 30 centímetros, que permite una salida más por evaporación. A su vez la salida sur, que va hacia Buenos Aires, tiene que funcionar y tendremos que poner los bombeos todos los días del año para poder bajar el agua. A su vez consideremos los canales clandestinos de Córdoba y de Santa Fe” finalizó.

