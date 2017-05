Antonella rompió el silenció

En declaraciones al programa "Nosotros a la mañana", que conduce Fabián Doman por Canal 13, dijo que se arrepintió "mucho" de haber hecho el video, quien confesó que quiere se youtuber, y contó: "Sufrí por las burlas. Toda la gente me hizo burla, famosos, todos".

"Me encanta bailar y me gusta la música. Me gusta cantar también, pero no sé cantar. Yo creo que no hago nada malo", señaló la joven, quien hizo una transmisión en vivo de Facebook Live en la que aparece dentro de su pileta de lona y se moja con una manguera mientras saluda a sus amigos.

"Me preguntan si soy la del video y quieren sacarse fotos y videos conmigo", aseguró la joven, en una comunicación telefónica con el programa. En el estudio, el padre contó las penurias que pasó su hija por el bullying que sufrió cuando el video se difundió en las redes.

Fuente: La Capital - Sin Mordaza