"Nos acostumbramos a que el kirchnerismo le diese órdenes a la Justicia"

El ministro del Interior aseguró que los fallos de la Corte "no se discuten", pero que "el Gobienro no está de acuerdo". Sinembargo, aclaró que "respetan la libertad de los tres poderes".

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, dijo este domingo que si bien los fallos de la Corte Suprema "no se discuten" y "hay que acatarlos", el gobierno, "no está de acuerdo con el 2x1" y preguntó: "Por qué vamos a estar de acuerdo con la impunidad?", durante un reportaje realizado en el canal A24.

"Nos acostumbramos en los últimos años a que el kirchnerismo le dé órdenes a la Justicia: Nosotros estamos construyendo un país republicano, que respeta la libertad de los tres poderes", enfatizó el titular de la cartera política.

Abogó además por que la decisión del máximo tribunal sea "muy restrictiva", y se aplique únicamente sobre casos "muy puntuales".

Acerca de la obra pública, Frigerio la ponderó como "uno de los elementos fundamentales" de la gestión de Cambiemos, y la asoció a la creación de fuentes de trabajo genuinas: "la generación del empleo es una obsesión del presidente", aseguró.

"El presidente lo dijo ya en la campaña: va a llevar adelante el plan más ambicioso de insfraestructura de la Argentina y estamos trabajando en eso", señaló Frigerio.

Dijo así que "este primer trimestre después de un año difícil, es récord en la historia en términos de ejecución de obra pública. Eso nos pone orgullosos por dos razones, primero porque estamos solucionando problemas concretos de la gente" y enumeró: "Hay 7 millones de argentinos que no tienen agua potable, casi 20 millones de argentinos que no tienen cloacas, el 80 por ciento de los desechos cloacales se vierten sin tratamiento en nuestros arroyos y en nuestros ríos, estamos trabajando para resolver esta situación que es tremenda desde el punto de vista de la ecología, la vivienda lo mismo, hay 12 millones de argentinos con problemas de vivienda. Alguien tenía que empezar a ponerse a resolver estos problemas".

Reiteró el funcionario las instrucciones del presidente en el sentido de que "al final de su mandato, el 100 por ciento de los argentinos de las zonas urbanas tienen que tener agua potable, por lo menos el 75 por ciento cloacas, tenemos que resolver aunque sea un millón de los casi tres millones seiscientos mil familias con problemas de vivienda que hay en la Argentina, y estamos trabajando para eso y para eso hay que destinar recursos de manera importante, hay que trabajar también con el sector privado para que se sume a las obras, el sector público representa solamente entre un 28,5 y un 30 por ciento del total de la construcción en la Argentina y por eso también es tan importante también el diálogo para que se sumen también a este enorme esfuerzo que estamos haciendo desde el Estado".

Consideró Frigerio que después de "después de un año difícil, un primer año en el que tuvimos que ordenar un Estado desmantelado, con muchos casos de corrupción vinculados a la obra pública, falta de control, falta de planificación, no había planes para las autopistas como el que tenemos nosotros, que va a duplicar la cantidad de autopistas en nuestra gestión, no había un plan para el agua potable, para cloacas, no había un plan de vivienda: hoy lo hay y estamos siguiéndolos todos los días".

"Estas son las obras que le van a cambiar la vida a la gente y las vamos a terminar en tiempo y forma", aseguró.

En cuanto a la política propiamente dicha y a la constitución de Cambiemos, ratificó que el radicalismo "está en la mesa de discusiones, acompañando al presidente en todas las jurisdicciones", pero sostuvo que "todavía no tenemos candidatos definidos para la elección de medio término".

Fuente: SM - Telam