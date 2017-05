Entrevistado por la doctora Marcela Losardo, el juez Federal Julio César Báez opinó sobre la actualidad del sistema carcelario en el país y abordó la problemática de los presos que una vez que cumplen su condena vuelven a reincidir en el delito.

– ¿Está fallando la resocialización de los presos?

– Las cárceles son usinas de nuevos delincuentes. No están cumpliendo la función constitucional, no son sanas y limpias, y no producen la reinserción social del individuo. Hoy en día son foco de potenciales delincuentes.

En esa línea, Báez consideró que si el sistema penal tiene grietas o falencias no se debe abandonarlo sino mejorarlo. "No debemos caer en las corrientes abolicionistas que descreen de las penas, esto me parece que no es compatible con la realidad de la Argentina de hoy", destacó.

Además, el juez de Cámara ante el Tribunal Oral Criminal 4 de la Capital Federal dedicó algunas palabras a Eugenio Zaffaroni, sobre quien evaluó que "es un hombre respetado, que ha tenido algunos desarrollos que pueden gustar o no, pero que han tenido mucha influencia".

"El hecho que no compartamos con Zaffaroni, y yo no comparto muchísimos desarrollos con él, hacen al progreso de la ciencia", agregó, y finalizó: "El derecho actúa como capa, a medida que se va avanzando se va mejorando".

Fuente: SM - Infobae