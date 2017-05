La docencia universitaria para una semana y marcha el 16

“Lamentablemente fracasó la sexta reunión paritaria, previamente nuestro acuerdo salarial pasado venció el 28 de febrero y desde entonces que venimos en retrocesos. La propuesta de ayer ratificó la propuesta anterior, un 18% más un 2%, lo digo separado porque ese 2% corresponde al programa de jerarquización docente que está contemplado en nuestro convenio colectivo que debería ser tratado al margen de la recomposición salarial” comentó Carminatti, secretaria general de Asociación de Docentes Universitarios del Litoral, en Sin Mordaza.

“El problema es que no estamos en condiciones de aceptar ese porcentaje ni la forma, que sería en cuotas hasta diciembre. Explicar qué significa un 20% frente a lo que ha arrojado el Indec en inflación, es claro que no estamos errados en lo que pedimos que es un 35% que tiene que ver con el 10% estimado de pérdida de poder adquisitivo de nuestro salario, y un 25% de inflación para este año que creo va a ser superado” señaló la entrevistada.

“Todas las federaciones volvimos a rechazar esa oferta, se nos anunció que va a haber un pago a cuenta del acuerdo paritario, si es que algún día lo firmamos, que va a ser del 4%. Nos van a estar pagando en 15 o 20 días, correspondiente a marzo y abril. No es acumulativo, no es un 8, es un 4 para marzo y otro para abril, sobre el mismo salario de marzo. No es una oferta nueva, se nos dijo que no se nos adelantaba más por el hecho de estar de paro” manifestó.

“La condición para una nueva reunión de negociación sería después de la marcha y la semana de paro, lo cual lo tomamos de manera negativa porque está en manos del gobierno destrabar este conflicto. Pero está decidido, porque ya van seis reuniones y no se movió en el número” destacó.

Ante la consulta de cuál es la posición de Albord Cantard, actuar rector en licencia de la Universidad Nacional del Litoral y titular de la secretaría de políticas universitarias de la nación, Carminatti señaló que “nos dice que el tema es presupuestario, que hay que tener cuidado porque la demanda que hacemos es demasiado, no se condice con lo que fue la inflación, cosa que todos sabemos que sí se condice. Nos plantea que entiende el reclamo, pero está implícito esto de estamos donde estamos, venimos de dónde venimos, una resignación hacia tener el salario que consideramos que nos corresponde porque primero habría que pasar por el horror porque recibimos esto y no podemos hacer más”.

Por último, la docente destacó que “el paro está convocado, está ratificado. Vamos a estar de paro todas las federaciones de docentes universitarios, como hace mucho no sucedía, y marchando juntos el 16. Y acá en Santa Fe intentando que sea una semana de mucha visibilización de la cuestión de la docencia universitaria y pre universitaria que siempre es bastante invisibilizada. Con actividades artísticas, con clases públicas, vamos a estar compartiendo con los científicos ya que no fue cumplido el acuerdo de diciembre”.

Fuente: SM