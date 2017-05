Mirabella: "Lo de ARSSA es escandaloso, el perjuicio al Estado es millonario"

“No solo estamos enojados, sino también asombrados. Llevamos 16 meses con esta situación y estamos escandalizados porque el perjuicio hacia el estado provincial es de una suma millonaria” manifestó el diputado Mirabella.

Conflicto

“En el año 2010 se llamó a licitación para conceder el mantenimiento y pavimentación de la autopista Santa Fe Rosario, y lo gana un grupo de empresa que se llama ARSSA. En diciembre de ese año comienza esa concesión, obviamente con el cobro de los peajes correspondientes, y en cinco años tenía que repavimentar 313 kilómetros entre otras obligaciones. En cinco años repavimentó 75 kilómetros, le faltó el 76%” explicó el diputado.

“A partir de aquí a principios del año 2016 empiezan los cuestionamientos por el incumplimiento de la empresa. Hicimos presentaciones, reuniones con el tribunal de cuenta, solicitamos copia del expediente, vino el ministro a la cámara de diputados, el gobierno encargó una auditoria a la UNR; pero a fin del año pasado, Lifschitz firma y ratifica una recisión del contrato de común acuerdo entre las partes sin responsabilidades para ninguna de ellas”.

“Nosotros objetamos esto, creíamos que este decreto estaba nulo, había una responsabilidad muy grande por el incumplimiento de ARSSA que es de más de 1500 millones de pesos” apuntó Mirabella.

“Toda la información que recopilamos tiene que ver con la auditoría que el gobierno encargó a la UNR, económica y técnica, y empezamos a pedir a tribunal de cuentas que observe este decreto del gobernador, por lo que comenzó a pedir informaciones. El ministro de gobierno decide enviar este expediente a fiscalía de estado, que nosotros habíamos cuestionado que no había pasado por allí”.

“Es realmente increíble que un expediente de esta magnitud, antes que lo firme el gobernador, no haya pasado por la fiscalía de Estado. Ésta termina diciendo que no se puede justificar a la solución a la que había llegado Lifschitz, y entonces al gobernador no le queda otra que firmar un decreto, la semana pasada, para volver a someter a revisión todo lo actuado” señaló.

“Después de todos estos meses, después del perjuicio económico al estado provincial, después que el ministro de infraestructura quiere seguir llamando a licitación para la autopista, decidimos presentar un proyecto de citarlo a una interpelación en el recinto. Lo presentamos ayer, lo quisimos tratar pero no tuvimos el acompañamiento de la mayoría del frente progresista, pasó a comisión y ojalá que podamos constituir la mayoría y votar la resolución”.

“Cuando el gobernador decreta la recisión del contrato dice que mientras tanto que siga ARSSA, hasta que haya un nuevo concesionario, lo cual es llamativo. Si ARSSA se quiere ir el Estado debería determinar las consecuencias económicas y ver las responsabilidades que tiene cada una de las partes, porque ARSSA le reclama cosas al estado, que son realmente surrealistas” aseguró Mirabella.

“Si las garantías de UTE, el conjunto de empresa, eran truchas, estaban adulteradas, hay una cuestión mucho más grave de parte del Estado, de entregarle la concesión sin revisar. El Estado tiene que ejecutar la garantía y suspender a las empresas del registro de proveedores” finalizó.

Fuente: SM