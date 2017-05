Joel Paiqué está en Bielorrusia para participar del Mundial de Muay Thai

El Campeonato Mundial de la Federación Mundial Amateur (IFMA), tiene como importancia que este deporte debutará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El venadense hace ya un tiempo que estaba entrenando y compitiendo en Tailandia, y a mediados de abril le llegó la confirmación que había sido convocado para integrar la Selección Argentina que estará compitiendo en Bielorrusia.

Antes de partir rumbo a Minsk, el venadense escribió en su cuenta de facebook: “desde abajo, muy abajo, se arrancó trabajando para llegar al día de hoy, primero de mayo. Estaré representando a la Selección Argentina de Muay Yhai en el Mundial IFMA 2017 junto a los mejores de cada peso en Bielorrusia” y agregó: “quiero agradecer, de corazón, a las empresas que hacen posible que el deporte siga creciendo, como Famago, Casa Gold, Forlín Neumáticos Bridgestone y Firestone, senado Enrico y todo su equipo de trabajo, Tatoo Stone, a mi mamá y papá que son de fierro, siempre están, gracias viejitos, hermanos, Maruja, amigos, a Tomás Prado que me acompañó a este terrible viaje, a mi familia de la Máquina Team y a la gente que me quiere y sigue cada paso, y también a las que no!, les pondría mis zapatillas una semana. Mil gracias”.