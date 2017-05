Diputados socialistas proponen ley de alquileres para regular el mercado inmobiliario

Según explicó el legislador Oscar Pieroni, la propuesta impulsada por su par del PS Rubén Galassi pone tope a las comisiones que cobran las inmobiliarias por celebrar los contratos, plantea que estos honorarios sean compartidos por dueños e inquilinos y regula la cantidad y calidad de las garantías que deben presentarse a la hora de alquilar. Además, establece que sean los propietarios quienes paguen el impuesto inmobiliario.

“El tema alquileres es un problema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, unido principalmente a la falta de viviendas que es generalizada y cada vez más compleja, porque crece cada vez más la demanda”, comentó el diputado provincial, sosteniendo que “en esta ecuación, el inquilino es la parte más débil”; por ello “si partimos del principio de que el Estado tiene que tomar herramientas para poder regular las relaciones, sabemos que debemos defender los intereses de todos, siempre debemos resguardar al más débil”.

En este contexto, Pieroni destacó que la nueva ley fija comisiones con un tope del 4 por ciento del valor del contrato y en caso de renovación entre los mismos titulares, el 2 por ciento. De aprobarse el proyecto, estos honorarios serán pagados en partes iguales por inquilinos y propietarios. Cabe destacar que actualmente las comisiones no están reguladas, sino que quedan libradas a lo que pacten las partes, lo que puede derivar en situaciones abusivas.

En tanto, las garantías quedan establecidas en un máximo de dos inmuebles (garantía propietaria) o tres codeudores que acrediten ingresos periódicos (garantía vía recibos de sueldo). Además, los inmuebles que se presenten como garantía podrán estar ubicados en cualquier localidad de la provincia, no necesariamente donde está emplazada la propiedad a alquilar. A esto se suma la gratuidad del trámite de consulta de la situación dominial por parte de jubilados y ciudadanos que destinen el inmueble a vivienda y cuyos ingresos familiares no superen el sueldo de un empleado de comercio.



Frenar la especulación



Otro punto del proyecto de ley tiene el objetivo de frenar la especulación, aumentar la oferta de vivienda y por lo tanto abaratar el precio de los alquileres. En este sentido, se prevé que las propiedades deshabitadas por al menos un año abonarán más impuesto inmobiliario a través de un pago adicional progresivo. “Si bien no va a terminar siendo una presión para que los propietarios pongan en alquiler las viviendas, es un elemento más que se agrega”, precisó Pieroni.

Por último, remarcó que estas leyes deben estar acompañadas de acciones por parte del Estado en todos sus niveles. “Tenemos que avanzar en soluciones habitacionales para la gente, porque si tuviéramos una posibilidad mayor de acceder a una casa propia, seguramente bajarían los costos de los alquileres”, enfatizó el diputado socialista.

La propuesta está impulsada por los legisladores del Frente Justicialista para la Victoria. Aseguran que hay un perjuicio millonario para el Estado provincial.

Roberto Mirabella, diputado provincial del PJ, expresó que “nosotros vamos a presentar un pedido de interpelación al ministro de Infraestructura Garibay. Queremos que venga a explicar el estado de situación de la autopista Santa Fe- Rosario, en el marco de la rescesión dle contrato con ARSAA”.

Además, Roberto Mirabella agregó que “queremos saber lo que significa en dinero para la provincia la rescisión del contrato con ARSSA”.



Fuente:Nvs-LT29