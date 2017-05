Lifschitz dejó inaugurado un nuevo centro de distribución de EPE

El gobernador Miguel Lifschitz, dejó inaugurado este jueves el nuevo Centro de Distribución 33/13,2 kV Alem de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), en la ciudad de Santa Fe, obra que demandó una inversión de 38 millones de pesos y que beneficiará a unos 30 mil usuarios de seis barrios de la capital provincial, sectores del macrocentro y de la zona de la Costa.

“Para nosotros la EPE es un pilar fundamental no solamente de la prestación de un servicio básico, sino también como una herramienta estratégica para pensar el desarrollo de la provincia en el futuro, el desarrollo económico, el establecimiento de áreas industriales y el crecimiento de las ciudades. Esto no lo podemos hacer si no pensamos la energía, su distribución y llegada a todo el territorio como un servicio de calidad, confiable y seguro para todos los usuarios”, dijo Lifschitz en su discurso.

“En las grandes ciudades, la tarea fundamental es mejorar la calidad del servicio, porque ya tienen cobertura en toda su extensión. Esto impone fuertes inversiones como ésta, que va a resolver problemas históricos de baja tensión y de cortes, brindando un servicio como el que los usuarios se merecen”, afirmó.

Además, manifestó que “a veces algunos solo miran los números, comparan con otras provincias y hablan de los costos de las tarifas, y Santa Fe aparece como una de la que tiene tarifas comparativamente más altas. Claro que cuando uno mira la realidad aparecen los por qué de esos valores”.

Lifschitz detalló que esto ocurre “en principio, porque no tenemos los subsidios que tienen la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires; en segundo lugar, porque la EPE brinda un servicio de calidad y las cosas buenas siempre tienen un costo más alto; en tercer lugar, porque desde hace cinco o seis años tenemos un plan de inversiones que no tiene ninguna otra provincia, y que incluso pensamos en ampliar, y lógicamente a las inversiones hay que financiarlas; además, tenemos una política de protección social que no todas las provincias tienen, con tarifas sociales para uno de cada tres usuarios; y también nos hacemos cargo de cobrar el alumbrado público en la mayoría de las ciudades, algo que deberían hacer municipios y comunas, y eso también so

Finalmente, el gobernador se mostró “orgulloso de nuestra empresa” y afirmó que “queremos seguir avanzando para lograr una EPE cada vez más eficiente y vinculada con los usuarios, fundamentalmente con los que tienen que ver con el desarrollo económico. Necesitamos hacer crecer a Santa Fe y generar más empleo; y la EPE es una de las herramientas en ese sentido”.

“MÁS CAPACIDAD DE MANIOBRA”

El presidente de la firma estatal, Raúl Stival, indicó que “es una alegría poder seguir con este plan de obras. Este centro distribuidor es el complemento de la Estación Transformadora Calchines que nos permitirá mejorar la calidad de servicio, la conectividad y la oferta de demanda”.

La obra “nos brinda mucha más capacidad de maniobra”, dijo, al tiempo que explicó que “la calidad del servicio tiene dos componentes: uno es la cantidad de interrupciones que se producen, y otro es la cantidad de tiempo que dura cada interrupción. Esta obra permitirá que se reduzcan estos dos componentes”.

CENTRO DISTRIBUIDOR ALEM

Ubicado en la avenida Alem, entre las calles Güemes y Dorrego, abastecerá a vecinos de los barrios Candioti Sur y Norte, Sargento Cabral, San Roque, Costanera Vieja y Villa Setúbal, además de algunos sectores del macrocentro y de la zona de la costa.

La obra consistió en el montaje de un centro de distribución de energía asociado a la estación transformadora Calchines, con comando de las instalaciones existentes de 132 kV, de manera de conformar una estación en los tres niveles de tensión.

Los trabajos demandaron la puesta en servicio de 11 celdas de 33 kilovolt y 30 celdas de 13,2 kilovolt. Ambos tipos, con equipamiento antiarco, aisladas en aire, tipo interior y montadas en su emplazamiento definitivo.

Además, se habilitaron cables alimentadores entre esta instalación de barrio Candioti Sur y el Centro de Distribución Güemes, ubicado en pleno barrio San Roque, para una mejor conexión eléctrica a las zonas servidas.

Con esta obra se incrementará la capacidad instalada en media tensión y se proveerán las condiciones de seguridad adecuadas en el sistema de distribución, elevándose la calidad del suministro eléctrico. Las instalaciones estarán supervisadas desde el Centro de Control de Operaciones.

PRESENTES

El acto se desarrolló en el Complejo Calchines de la EPE y del mismo participaron también el senador departamental Emilio Jatón; el diputado provincial Julio Garibaldi; miembros del directorio de la firma estatal; y el secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza, Pedro Fernández, entre otros.

Fuente: Sin Mordaza