Hebe de Bonafini cargó contra el Gobierno y la Justicia por la reciente decisión de la Corte Suprema de aplicar el "2×1" al caso de un condenado por delitos de lesa humanidad. "Dan asco, son la dictadura", sostuvo la titular de Madres de Plaza de Mayo.

Antes de iniciar su discurso, un manifestante gritó "que se vaya Macri", ante lo que Bonafini replicó: "¿De qué lugar vas a empujar? Solo no se va a ir". Luego, aclaró que no se iba a referir a la "parte jurídica" de lo resuelto de la Corte, ya que en la plaza había abogados vinculados a las Madres, además del juez Carlos Rozanski, que encabezó varios juicios a ex militares.

"Tenemos que mostrar quiénes son cada uno. Desde el primer día dijimos que eran nuestros enemigos y una dictadura, trabajaron para la dictadura", señaló.

Y agregó: "Ellos pusieron los galpones donde torturaban a nuestros hijos, pusieron sus camionetas para disimular que se llevaban desaparecidos, pusieron dinero de sus empresas. No es que perdonan a los milicos, se perdonan a cada uno de ellos".

Por otro lado, Bonafini cuestionó a organismos internacionales, como la OEA, porque "tampoco sirvieron para nada", y elogió a Néstor y Cristina Kirchner, a quienes comparó con Juan Domingo Perón y Eva Duarte.

Fuente: SM - Infobae