Jorge Boasso: "Macri corre por izquierda a muchos"

“A mí el presidente cada día me sorprende más y gratamente. Uno que ya tiene años en política empieza a hacer análisis comparativos de presidencias anteriores. El culto que hace el presidente del federalismo es impresionante, viaja a todas las provincias independientemente del poder político; apoya las acciones de los gobernadores, invierte y apoya partidas como nadie lo ha hecho. Vino a inaugurar el metrobus, seis kilómetros, 30 estaciones, 5 líneas de colectivos promoviendo y reforzando el transporte público. Ante una pregunta de un periodista dijo que era prioridad nacional puente santa Fe Paraná. Le preguntaron también de otras obras y estaba al lado de él el ministro de transporte; recordó que Santa Fe está teniendo 54 mil millones en inversión en infraestructura. Una provincia que lamentablemente tuvo el triste record que encabezó el ranking de muerte por accidente de tránsito, en las cuáles nunca se invirtió un peso. Cuando le hacían pregunta de distintas características le preguntaron por Sancor, que contestó satisfactoriamente” explicó en Sin Mordaza Tv. Boasso.

“Un presidente que viene, que apoya a las provincias… ¿cuánto hace que no teníamos un presidente que venga con un discurso pacificador, no alterando los nervios ni crispando, sino encarando acciones que han sorprendido a muchísimo? Los ha terminado corriendo por izquierda a muchos” afirmó.

“¿Quién iba a pensar que iba a asignar el 54% a las políticas sociales?, y lejos es el gobierno que más destinó a eso. Una presidencia que le dicen neoliberal, gobierno de derecho, que promovió la aprobación de la ley de reparación histórica a los jubilados, por ejemplo” expresó Boasso.

“Quién iba a pensar el plan para los créditos hipotecarios, quién iba a pensar que iba a ampliar la base de beneficiarios de AUH, continuar con el Procrear, con todos los planes trabajar, con los subsidios, ahora anunciando un plan que me parece un buen plan, que garantiza la seguridad social. El que escucha esto y a lo mejor nos abe quién gobierna de la nación y empieza a hacer un análisis ideológico puede pensar que está gobernando un gobierno progresista” reflexionó.

Ante la consulta sobre si mantenía su candidatura a diputado nacional, ya que Macri había anunciado que Corral continuaría como intendente de Santa Fe, el concejal aseguró “mantengo eso, éticamente a quién primero se lo dije fue al presidente de la nación, que me recibió en una audiencia privada. Uno terminó siendo un adelantado, fui el primero en apoyar al proyecto de Macri, antes de la convención de Gualeguaychú; yo le dije que me iba a jugar, que iba a participar en las Paso si existía otra lista en ese momento”.

“Yo no estoy esperando el dedo señalador o elector, yo fui a manifestar que compito. Hay otros que están esperando ese dedo, me diferencio en esa actitud. A cualquier ser humano le agradaría el dedo del gran elector, pero si eso no ocurre estando dentro del mismo espacio, y siendo el primer radical que se sumó a Cambiemos, es innegable el derecho que uno tiene de competir en internas” señaló.

Por último, ante la posibilidad de que exista una lista de unidad, el concejal rosarino replicó: “tengo entendido que es la aspiración de máxima, pero si esto no es posible, para eso están las paso”.

Fuente: SM