Henn: "Este fallo de la Corte tiene un trasfondo político"

“Tristeza, una profunda tristeza y una percepción de que este fallo de la Corte tiene un contexto político. Me asusta que no haya una respuesta contundente por parte de los referentes políticos del partido al que pertenezco, que es la UCR” manifestó Henn al ser consultado por el fallo de la Corte Suprema.

“Esto significa que puede volver a su casa quien torturó, quién tiró cuerpos, quién robó bebes. No se condice con elementos concretos jurisprudenciales, estamos hablando de delitos de lesa humanidad; no corresponde jurídicamente la aplicación de este 2x1, además no corresponde porque no se aplican en estos casos”.

“El análisis político es claro, lo que significa para los radicales estar del lado de Macri, de Pando, de los genocidas que hoy están festejando. Estuve mirando y no vi radicales, supongo que algunos van a salir a repudiar en poco tiempo. Acá hay un silencio cómplice, voy a ir a Buenos Aires para decirlo, no pueden quedarse callados” afirmó.

“Esperemos que haya una respuesta política y también una respuesta jurídica. No estamos dispuestos a convalidar este atropello que va en contra de la memoria colectiva, de nuestros muertos, de la justicia” expresó Henn.

‘Amixtoso’

“Tiene que ver con una experiencia en Colombia para bajar los niveles de violencia, interpelando la identidad masculina, que explica mucho de los casos de violencia en el país” comentó el diputado.

“Habíamos pensado un futbol intervenido, donde jueguen chicos y chicas, donde se hable de qué reglas de juego vamos a defender, hacer el partido de 20 minutos y 20 minutos y después debatir qué nos dejó el partido de fútbol”.

“Estamos hablando de dos clubes, Piratitas de Santo Tomé y Cebollitas de Santa Fe, que trabajan los valores en una cancha. Un partido donde no sólo sean los goles los que definan un triunfo o no, sino otros valores, es una herramienta para interpelar este machismo que nos está llevando a ningún lado. Hay que analizar estereotipos culturales” finalizó.

