Hourcade: "Santa Fe me recibió muy bien"

Daniel Hourcade sostuvo que "La verdad que en Santa Fe nos reciben muy bien, con mucha calidez, mucho entusiasmo, y es una situación muy linda porque a uno le genera una motivación extra. A la mañana estuvimos con los chicos en Inmaculada, y luego, nos recibió el gobernador que es un reconocimiento para todo el rugby argentino".

En cuanto a la actividad realizada en el Centro de Rugby de la USR explicó que "en Querandí aprovechamos para dar una charla sobre defensa para los entrenadores, y luego lo llevamos al campo de juego. Trabajamos como llevar adelante la defensa en los rucks, que es algo muy importante. No dio para más porque ampliar en más detalles lleva su tiempo y en una jornada es imposible. Después nos juntamos para responder las cuestiones que surgieron del entrenamiento y no más que eso".



En relación a lo que se viene frente a Inglaterra, consideró que "para nosotros todos los partidos que jugamos con Los Pumas son importantes. Sobre todo con Inglaterra que es un rival muy duro y que juega muy bien. Con lo cual hay que tomarlo con mucha seriedad, ya que son los número dos del mundo y están en un momento fantástico".



"En nuestro grupo, siempre apuntamos a jugar lo mejor posible, a hacer las cosas bien dentro del campo juego, ya que se va a venir un Inglaterra ganadora, que está pasando un buen momento, y con jugadores que van a estar queriendo ganarse un lugar", señaló el coach tucumano.



Sobre el Rose Team, rival en San Juan y Santa Fe, destacó: "Vamos a tener dos partidos muy difíciles, el que jugaremos en San Juan y en Santa Fe, pero nosotros apuntaremos a tratar de jugar lo mejor posible. Como vienen bien, por más que se incorporen jugadores se adaptan rápidamente, y hay que tener mucho cuidado y respeto por el rival al que vamos a enfrentar".



"Es un equipo que viene con caras nuevas, pero hay cinco jugadores que son siempre titulares. Los muchachos que se incorporan están en un muy bien nivel, y los que ya están sabemos de las condiciones que tienen. No tenemos que subestimar a nadie porque cuando se hace eso nos ha ido mal" sobre el nivel del equipo británico que llegará a nuestro país.

Más conceptos

En relación al nivel en que se encuentran Los Pumas, Hourcade dijo: "Estamos en el medio del camino porque nos pusimos como objetivo el Mundial 2019. Sabiendo que hasta 2015 era una cosa, y a partir del 2016 es otra diferente, con la incorporación nuestra al Súper Rugby. Ahora estamos en un período de adaptación, no por el nivel de los jugadores sino por las cuestiones extras como son los viajes y lo logístico.

"Igualmente todo lo que provoca el Súper Rugby y Jaguares, nos está dando un crecimiento tremendo, con jugadores que han adquirido mucha experiencia, que han madurado lo suficiente, con mejorías individuales y colectivas, que esperamos que se pueda luego plasmar en el Mundial del 2019" señaló sobre el plantel que en su gran mayoría forma parte de la franquicia nacional que juega en el certamen de la Sanzaar.

