Lionel Messi y el desafío que también es un grave error político

Lionel Messi, crack para todas las cátedras, suele quejarse cuando se siente maltratado. El y su entorno. Con razón, cuando se trata de cuestiones lejanas o periféricas al juego. Hizo saber su malestar por las cuatro fechas de suspensión que le impuso la FIFA. Fue por haber insultado a los árbitros de Argentina-Chile como es fácilmente comprobable r en cualquiera de los videos que lo mostraron “insultando al aire”, tal fue su increíble descargo. La AFA le recomendó que se presentara ante el Tribunal, que hiciera un gesto de aceptación de su falta. No le pidió que se flagelara, hasta se admitía que simulara el arrepentimiento.

Había señales de que se reduciría la sanción si el “reo” daba la cara ante el Tribunal. Ahora no es tan seguro que ocurra. Desde la AFA dicen que Messi alega “cuestiones personales” para no sentarse frente al Tribunal y recibir el castigo -reducido-que en verdad le corresponde. Se equivoca Messi. El y su entorno. No se sabe aún por qué no iría a Zurich. Lo que se advierte es que no entienden, ni él ni su entorno, el nuevo orden: FIFA necesita dar señales de transparencia luego de su implosión y no pide más que un gesto. Le guiñó el ojo a Messi y Messi le dio vuelta la cara. Error político grave y puerta abierta a esas críticas que tanto le molestan.





Fuente-Nvs-Clarin