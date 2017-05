"Cristina Kirchner no tiene otro proyecto que salvarse de la cárcel"

La diputada opinó que la ex presidente no se presentará como candidata y consideró que si eso ocurriera sería “un retroceso para la Argentina”

A pocos meses de las elecciones legislativas, la diputada nacional Margarita Stolbizer opinó que el kirchnerismo "dejó de ser un proyecto político" y agregó que "la única estrategia electoral de Cristina Kirchner es su propia impunidad".

"Detrás de su estrategia de captación de votos está la negociación de su libertad", apuntó la referente del GEN. "No hay un proyecto político a esta altura; [Cristina Kirchner] no tiene ningún otro destino que no sea salvarse de la cárcel", sintetizó en una entrevista que concedió a TN.

Stolbizer dijo que no cree que la ex presidente se presente como candidata en los comicios de medio término y consideró que, si eso ocurriera, sería "un retroceso para la Argentina que alguien que tanto daño le ha hecho al país vuelva a ser una alternativa real en términos electorales".

En otro tramo del reportaje, la aliada de Sergio Massa aclaró que las candidaturas se definirán en el mes de junio, poco antes de las elecciones primarias, y explicó que su acuerdo con el líder del Frente Renovador se basa en "construir confianza e interpretar de la misma manera cómo se debe ejercer una oposición responsable que colabora y al mismo tiempo pone límites y controla".

La diputada remarcó que su espacio está abierto a figuras de todo el arco político. "No voy con alguien con prontuario", aclaró consultada sobre cuál es su límite.

Para Stolbizer, el principal problema de la Argentina es que "a la gente no le alcanza la plata". En este sentido, la legisladora recordó el plan integral que presentó días atrás junto a Massa para bajar los precios de 11 productos de la canasta básica a partir de la eliminación del IVA y de otros impuestos de la cadena.

Fuente: SM - La Nación