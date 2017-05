El Gobierno comenzó a discutir el proyecto de financiamiento electoral

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio y el secretario de Asuntos Políticos y Fortalecimiento Institucional, Adrián Pérez, lanzaron este martes en Casa Rosada un proyecto para reformar la ley que regula el financiamiento de las campañas electorales que apuesta a controlar los aportes públicos y de privados a través de una "bancarización total" de los partidos, para evitar "el financiamiento proveniente de ilícitos como corrupción y narcotráfico".

En el encuentro, realizado esta tarde en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, participaron distintas organizaciones no gubernamentales como Poder Ciudadano y CIPPEC. También estuvieron representantes de los principales partidos políticos, que se opusieron a que se impulse una reforma electoral cuando ya se encuentra en marcha el proceso para las elecciones legislativas de octubre.

Luego de que el apoderado del PJ, Jorge Landau, advirtiera que "no es transparente introducir cambios en las reglas de campaña, cuando se está realizando ya el proceso electoral y faltan casi 40 días para la conformación de alianzas", Pérez aclaró que en caso de no conseguir consenso, el tema podría tratarse "después de estas elecciones".

Tras el encuentro, Pérez afirmó: "Estamos tratando de construir un consenso para presentarlo en el Congreso, veremos si este es el año, teniendo en cuenta que se acercan las elecciones para abordar este tema, pero sí dejar en claro que hay un eje planteado por el Ejecutivo para avanzar en la transparencia de las elecciones". "Creemos que tiene que empezar a debatirlo el Congreso, por lo menos mostrar la decisión del Ejecutivo en este tema, luego veremos si se trata este año", agregó en declaraciones a periodistas acreditados en Casa Rosada.

Landau advirtió que "la hipótesis de darle estado legislativo este año no parece transparente que se busque en este momento introducir elementos de debate de las reglas de campaña electoral sabiendo que no hay tiempo legislativo para darle aprobación al mismo".

"No solo fueron convocadas las elecciones, faltan 40 días para constituir las alianzas. Ya está todo lanzado, pretender introducir elementos de modificación no parece una práctica adecuada. La modificación de las leyes electorales deben realizarse en años no electorales", enfatizó el apoderado del PJ.

Al abrir el encuentro, del que también participó Fernando Sánchez por la Coalición Cívica, Frigerio anunció que con esta jornada se inicia una serie de reuniones de las que participarán "los partidos políticos, legisladores y el Poder Judicial".

Entre las propuestas planteadas por el Gobierno figuran además de establecer la obligación a todos los partidos de "bancarizar totalmente los aportes y gastos de campaña electoral", la aceptación del aporte de "empresas privadas con un límite del 2 por ciento del gasto total de campaña" de cada partido o candidato, y crear un sistema de "controles y auditorias con eje en la Cámara Nacional Electoral" y entrecruzamietno de datos de los bancos, la UFI y la AFIP.

