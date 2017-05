Spinozzi: "La gravedad de la emergencia hídrica no quedó reflejada"

El diputado nacional por el Frente Unión Pro Santa Fe Federal, Ricardo Spinozzi analizó el discurso del gobernador Miguel Lifschitz en la Legislatura. Dijo que "me hubiera gustado un reconocimiento más explícito de cuestiones que se resuelven en la provincia de Santa Fe desde Buenos Aires"

"Desde mi mirada como diputado nacional y representante del oficialismo, me hubiera gustado un reconocimiento más explícito de cuestiones que se resuelven en la provincia de Santa Fe desde Buenos Aires, como por ejemplo, un enorme plan de infraestructura, el más ambicioso en la historia de la Argentina y que tiene su mayor presupuesto en la provincia de Santa Fe", indicó Spinozzi.

"Del mismo modo creo que el Gobernador expresó un enorme agradecimiento a las fuerzas federales que han venido a colaborar básicamente en el tema de la lucha contra el narcotráfico, así que de algún modo con eso compensó alguna omisión anterior y como sureño me quedo un poco intranquilo por el poco tiempo expresado en el discurso para ver cómo hacemos para resolver la crisis hídrica que vive el sur santafesino", señaló el diputado nacional.

"Me parece que hace falta empezar con una autocrítica para Mejorar el diagnóstico y rápidamente pasar a las soluciones", añadió Spinozzi.

En este sentido, el legislador venadense explicó que "hay una situación de extrema gravedad en este momento. Melincué está en vilo, la zona de Diego de Alvear y todo lo que rodea la Picasa está en una situación de extrema gravedad que no quedó reflejada en el discurso del gobernador, que en cambio sí le dedicó curiosamente un capítulo importante a hablar de la Reforma de la Constitución, que no me parece mal pero hay cuestiones importantes y de suma gravedad que hay que resolver".

Consultado sobre si está de acuerdo acerca de la apreciación del gobernador en cuanto a que la crisis de Sancor está relacionada con el mal manejo de políticas de lechería de otros gobiernos, Spinozzi dijo que “Me parece un análisis que no va al hueso. Todos los santafesinos sabemos que hubo una cantidad de comportamientos de actores y protagonistas que derivaron en esta situación de gravedad de Sancor. Culpar de esto a los gobiernos anteriores o actuales siendo el gobernador de la provincia no me parece atinado", finalizó el legislador.