Leguina: "Marcos Peña dijo lo que todos pensamos sobre las inundaciones en Santa Fe: no hicieron nada"

El presidente comunal de Hughes José Leguina (PJ) manifestó su coincidencia con el Jefe de Gabinetes de Ministros de la Nación Marcos Peña, cuando señaló la semana pasada en el senado que "el socialismo no hizo ni diseñó obras hídricas" para prevenir la crisis que hoy vive la provincia de Santa Fe.

El mandatario hughense remarcó que "tras 9 años de gestión el socialismo pretende que creamos que todo es culpa de la lluvia, de la nación, de los productores agropecuarios o de las propias comunas, y que ellos no podían haber hecho nada para evitarlo". Sobre la situación hídrica en su localidad, describió: "nosotros hicimos toda la obra de canalización con máquinas compradas por esta gestión, las horas hombre las pagamos nosotros, el combustible lo pagamos nosotros gracias a que tenemos el apoyo de los productores rurales; pero para el gobierno de la provincia de Santa Fe pareciera que Hughes es provincia de Buenos Aires".

Ante las dificultades que atraviesa la región, Leguina se mostró preocupado: "pueblos vecinos que trabajan con mucho compromiso como Labordeboy atraviesan situaciones dramáticas cuando llueve y se terminan inundando. Porque necesitan inversión provincial, pero la provincia no hace nada". Agregando: "la región está muy preocupada por lo que ocurre en Melincué. Por el abandono en el que ha incurrido la provincia, más allá de lo que salga publicado en los medios. Si Melincué no se inundó hasta este momento sólo fue por el trabajo comprometido de los bomberos de la región, de los vecinos, de las empresas de la región y de la comuna. Yo nací en Melincué y todo lo que allí sucede me duele porque ahí tengo muchos afectos".

En este sentido planteó que en el departamento General López "han comenzado a repavimentar las rutas de la región que estaban destruidas. Hacía mucha falta hacerlo. Pero antes debieron haber hecho las obras hídricas. Ahora tenemos rutas nuevas pero bajo agua. Y pueblos inundados o a punto de inundarse".

Fuente: Sin Mordaza