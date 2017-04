Las condiciones climáticas provocan demoras en importantes obras provinciales de la región

El coordinador de la región 5, Diego Milardovich, lamentó que las condiciones climáticas imperantes desde hace tiempo, hayan provocado la suspensión transitoria de algunas obras importantes que el gobierno santafesino ejecuta en la región.

“Esta situación de anegamientos y aumento en las napas en lugares puntuales de la zona, nos han hecho tomar la decisión de paralizar por el momento algunas obras que se están ejecutando, ya que los trabajos no se pueden realizar porque no se puede acceder a los lugares, o las condiciones del terreno no lo permiten” afirmó Milardovich

El funcionario recordó que los contratos de ejecución de obras suscriptos con cada empresa comprenden plazos que están corriendo,” pero como los trabajos no se pueden realizar por la situación climática, se ha decidido, conjuntamente con el ministerio de Infraestructura y Transporte en algunos casos, la suspensión de la ejecución de las obras por la falta de condiciones benignas del clima o del suelo para poder llevarlas adelante. Lo mismo está ocurriendo con algunas obras viales donde estamos contemplando con las empresas ejecutantes algunas prórrogas en los contratos por la imposibilidad de continuar el proyecto por las condiciones de los terrenos”

Agataura, La Chispa y Godeken



Entre las obras que se vieron paralizadas, el coordinador nodal mencionó la construcción de la alternativa lagunas Agataura y El Hinojo hacia el canal San Urbano, que tiene gran importancia para descomprimir hídricamente las zonas urbanas de Venado Tuerto y otras localidades de la región.”Ya habíamos observado en un relevamiento de la obra que hicimos hace un mes, las dificultades que tenia la empresa para ejecutar la obra por los anegamientos y desmoronamiento de los suelos; y ahora la situación se agravó más con las últimas lluvias”

“Lo mismo ocurre con la construcción de las defensas en la localidad de La Chispa y del canal La Chispa- Godeken, que son obras que deben comenzar, pero hay un acumulado de agua en la zona que impiden hacerlo” agregó

También rutas y caminos



En cuanto a las dificultades generadas en los proyectos que se ejecutan sobre rutas y caminos, Milardovich apunto a la repavimentación de la ruta Nº 14, donde la semana pasaba hubo un corte en la traza a la altura de estación Runciman, por agua sobre la calzada. También comparó estas condiciones con lo que sucede en la ruta 31 S en la zona de Berabevu y en la 4S en el acceso a San Eduardo; obras que se demorarán por las intensas lluvias. “Tampoco se ha podido continuar con el plan de recuperación y reparación de caminos rurales y calzadas naturales, tal como se había proyectado” comentó agobiado para luego esperanzarse con mejores condiciones climáticas en los próximos días “y que los suelos queden en estado de ser trabajados”.