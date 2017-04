River quiere dar en Ecuador un paso clave

River Plate visitará este jueves a Emelec, de Ecuador, en busca de extender su buen momento como líder del Grupo 3 de la Copa Libertadores de América. El partido correspondiente a la tercera fecha se disputará desde las 21 en el estadio George Capwell de la ciudad de Guayaquil, bajo el arbitraje del chileno Roberto Tobar y la televisación de la señal Fox Sports.

El equipo de Marcelo Gallardo lidera el grupo con puntaje ideal tras los triunfos ante Independiente de Medellín (3-1) en el debut como visitante en Colombia y sobre Melgar, de Perú, por 4-2 en el estadio Monumental.

Emelec, en tanto, tiene tres puntos, al igual que los colombianos y los peruanos, pero por diferencia de gol está por debajo de River en la tabla. En su tercer compromiso en el certamen que conquistó por última vez en 2015 el "millonario" tendrá una prueba difícil en un territorio históricamente esquivo.

De las quince visitas a Ecuador solo pudo ganar dos. La última fue en 2005 sobre Olmedo por 3-2 en la ciudad de Riobamba y la primera fue en la campaña del título de 1986 ante Barcelona por 3-0 en la misma ciudad que visitará mañana. El resto de los partidos se dividen en tres empates y diez derrotas, la última fue el año pasado ante Independiente del Valle, su verdugo en los octavos de final.

Contra Emelec el historial también es adverso ya que cayó las dos veces que lo visitó: en 2001 fue 0-2; y en 2003 terminó 1-3. El empate del pasado domingo ante Sarmiento de Junín (1-1) en Nuñez por el torneo de Primera División le cortó una racha de siete triunfos en fila pero el equipo del "Muñeco" lleva un invicto de doce partidos dado que la última derrota fue en la Supercopa Argentina ante Lanús (3-0) en La Plata.

A pesar de no poder acortar la distancia con el líder Boca Juniors, Gallardo quedó conforme con el juego del equipo que a esta altura del año ya sale de memoria. De no mediar inconvenientes, River saldrá a la cancha con los mismos once titulares que jugaron en las anteriores presentaciones por el certamen sudamericano. La única baja para Gallardo fue la del juvenil mediocampista Exequiel Palacios, una habitual alternativa para el banco de suplentes que finalmente no viajó por un cuadro gripal y fue reemplazado por el uruguayo Camilo Mayada. River se topará con un rival duro que tendrá el apoyo de cuarenta mil personas y de buen presente ya que la única derrota en el año fue la que sufrió en el debut en el torneo ante Melgar en Arequipa por 1-0.

El equipo ecuatoriano es dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, quien reemplazó en el cargo al argentino Omar De Felippe, campeón en 2015, e integrado por el arquero Esteban Dreer y los delanteros Bruno Vides, ex Lanús, y Marcos Mondaini, con pasado en Boca Juniors.

En el torneo local, el conjunto "eléctrico" comparte la punta con Delfín, que el pasado domingo le amargó el triunfo en tiempo de descuento en el empate 3-3, como visitante. "Solo el nombre del rival te genera respeto. Es un equipo muy compacto, ganó en Colombia y le tenemos el respeto necesario pero vamos a salir a ganar", avisó Dreer, quien luego de varios años se nacionalizó ecuatoriano e incluso es arquero del seleccionado "tri".

Probables formaciones

Emelec: Esteban Dreer; Byron Mina, Jordan Jaime, Fernando Pinillo y Oscar Bagüí; Oswaldo Lastra, Pedro Quiñonez y Ayrton Preciado; Marcos Mondaini, Bruno Vides y Marlon De Jesús. DT: Alfredo Arias.

River Plate: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco; Leonardo Ponzio e Ignacio Fernández; Gonzalo Martínez y Ariel Rojas; Sebastián Driussi y Lucas Alario. DT: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Roberto Tobar, de Chile.

Cancha: George Capwell, Guayaquil.

Fuente: Sin Mordaza