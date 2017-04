Franulich , el apellido del GOL

Jonatan comenzó su carrera futbolística en 2005, vistiendo los colores de Sarmiento donde salió campeón, título que significó el bicampeonato del equipo. Al año siguiente, tuvo un paso por AFA. Jugó en la 5ta división del Club Atlético Lanús y allí estuvo una temporada.

Ya en 2007 volvió a defender la camiseta del Maestro obteniendo el ascenso a Primera División de la Liga Venadense en 2011. En la institución de Maggiolo estuvo hasta mediados de 2012 y convirtió 71 goles.



En Junio de ese mismo año, pasó a jugar en Jorge Newbery de Venado Tuerto, donde disputó el Torneo Argentino B hasta el 2014, temporada en la que el Aviador descendió al Torneo Argentino C. Debido a que su pase era de Sarmiento, que también jugaba en la Liga Venadense, comenzó a jugar recién en el 2013 en la competencia local. Con la casaca Tricolor anotó un total de 89 tantos.



El goleador, quedó como máximo artillero de la Liga en dos oportunidades de forma consecutiva. En 2014 con 23 conquistasy en 2015 con 24 gritos.



¿Cuál fue el mejor entrenador que has tenido?

«Tengo varios entrenadores que me enseñaron marcaron muchos momentos en mi mundo futbolístico. Roberto Moris, lo tuve cuando salí campeón en 4ta en 2005 y en el ascenso de 2011. Son etapas que marcan muchos momentos importantes en mi carrera.



Marcelo Sevilla, fue quien me hizo debutar en 2005 en un plantel bi campeón y totalmente lleno de jugadores de experiencia. También fue quien me llamó a mitad de 2012 para ir a Jorge Newbery.



Adrián Tafarel junto a Gerardo Celoria fueron los entrenadores que me prepararon para irme a Lanús, que luego los tuve como DT en Newbery.



Ariel Medri forma gran parte de mi aprendizaje en Primera División. También estoy agradecido a Pablo Lecher y Damián García por la enseñanza que me dejaron. Y hoy puedo decir que estoy a cargo de uno de los mejores DT de la Liga, Gerardo Manccini.»