"Hay que luchar hasta último momento para que nos ayuden"

“Estamos luchando, trabajando con la gente de hidráulica y de vialidad tratando de tapar un puente, una alcantarilla grande, que es por donde nosotros sacamos el agua del pueblo. Ahora el problema es que ha crecido tanto, ha llegado a la cota 86, y corre peligro el pueblo, porque el terraplén que está detrás, está muy endeble. Vamos a tapar esa alcantarilla para descomprimir un poco el agua de ese lado y así poder trabajar en el terraplenado, que es lo que nos salva en este momento” explicó al aire en Sin Mordaza Rébora.

“Está vialidad, defensa civil, todos, pero lamentablemente hay que luchar hasta último momento para que lo ayuden. Y eso es lo que más duele. Hace cinco años que venimos explicando todo lo que va a pasar y siempre hay que esperar hasta último momento”.

“El gobernador cuando estuvo aquí hace veinte días nos dijo que los recursos están así que ahora dependemos de la voluntad política, como siempre; hace cincuenta años que venimos con este problema, he ido muchas veces a Santa Fe para explicar esto. Tuvimos que esperar que la laguna suba tres metros ochenta, tenía cinco mil hectáreas hoy está en diez y siete mil” señaló.

La laguna

“Melincué es una cuenca cerrada, es una palangana. Todos sabemos que la gente de campo ha abusado con los canales clandestinos, se han incrementado los períodos de lluvias. Hoy se saca el agua por una estación de bombeo con un canal que se hizo en el 2003. Peor hoy se demuestra que esto no da resultado, podemos sacar un centímetro por día y cuando lluevo sube cuarenta centímetros por día. Es como sacar agua con una cucharita” comentó el entrevistado.

“Estamos pidiendo un canal por nivel natural, hay que cortar una loma y hacer un corte profundo. Pero en el siglo XXI hacer un corte de quince metros, no es tanto. Iría al mismo canal que la mandamos ahora, pero nada más que 24 kilómetros más abajo que está la cota 79. Ahora nosotros estamos sacando el agua para la montaña, la estamos elevando 10 metros”.

Recursos

“El casino de Melincué a la provincia le da 6 millones de pesos mensuales a la provincia, y la obra que necesitamos cuesta 70 u 80 millones de pesos: Es el producido durante un año por el casino, nuestra principal fuente de trabajo, no pedimos que saquen fondos de las arcas provinciales” afirmó.

“El peligro ahora es que el terraplén que está detrás del casino está muy endeble, no soporta la presión de agua que tiene en estos momentos. Hoy la laguna otra vez está en un nivel más alto que el piso del pueblo”.

Ante la consulta sobre si tuvo discusiones con funcionarios provinciales, Rébora manifestó que “todos los presidentes comunales que no somos del mismo signo político sufrimos el desamparo y la ausencia del gobierno provincial. Nadie se anima a decirlo pero yo lo digo, por eso a mí me odian. No entiende esta gente que yo lucho por Melincué, no por un partido político. Si la provincia de Santa Fe no puede cerrar una alcantarilla en 48 horas, estamos mal”.

Fuente: SM