DIEZ AÑOS DE TRABAJO PERDIDOS: EL CAMPING “LA FÁBRICA” EN MELINCUÉ ARRASADO POR EL AGUA

El lugar, reconocido como apéndice del reconocido boliche “La Fábrica Bailable” de Elortondo, se encuentra inutilizable desde el 15 de enero del 2017. Ni siquiera quedó apto para la bajada de embarcaciones para prestar servicio a los habitué de la pesca y los amantes de los deportes acuáticos, durante otoño e invierno.

Con el avance imparable del agua, desaparecieron una pileta de 52 x 15 metros, cabañas para alojar a 50 personas, un escenario gigante donde se presentaban diferentes artistas nacionales y regionales que llegaban a Melincué, un bar de 14 x 6 metros, un quincho, canchas de fútbol, básquet, voley, zona de carpas, parrilero para más de 300 personas, estacionamiento y bajada de lanchas.

En primera persona

La dueña del camping, Mónica Pinco, aseguró que vivió cosas peores en su vida como la muerte de un hijo, pero siempre siguió luchando. “Estamos poniendo palos y alambres para sostener las construcciones. Pedí un crédito para que me manden piedras. Yo las pago porque no quiero que me las regalen, pero no llegan. Cuando venga la sudestada temo que se lleve todo”, destacó en primer lugar.

La empresaria, recordó que en marzo hubo una reunión con autoridades en la Comuna donde se informó acerca del estudio para construir un canal aliviador, pero que todavía no se avanzó: “Dicen que hay una loma de 15 metros que sería una obstrucción. Mientras tanto, se están desmoronando los pozos en Elortondo y Melincué de manera escandalosa por los efectos del agua. En Semana Santa por ejemplo, hubo unos días preciosos y nadie trabajó. Y como si fuese poco, con una manguera sacan agua del pueblo y del Casino, pero la vuelven a mandar a la laguna. Es algo irrisorio”, describió.

Pinco dijo no entender porque no se avanzan con los proyectos para descomprimir la situación hídrica y que el contexto hasta este momento es de desidia total: “Son inoperantes. Las soluciones tienen que llegar ya. Estamos en emergencia. No sé si se dieron cuenta. Nos va a pasar como en la zona de La Picasa porque nadie hace algo”, añadió.

Y agregó: “Solo nos queda esperar que la naturaleza sea benévola y que el agua se vaya sola para ver que se puede recuperar. Siempre soy positiva y conservo el optimismo. Pero este lugar era una preciosura en su momento y hoy no sabemos qué va a quedar en pie. Lo único que pido es que los políticos se pongan en marcha. Que se dejen de reuniones y consultas de leyes. Actúen que la plata está”, enfatizó.

Por otra parte, se lamentó de que el presidente comunal, Gabriel Rébora, dijera en enero último que las bombas para drenar no andaban, pero que ante esto no reclamó a quienes les competía: “Si hubiese mantenido la cota de la laguna tendríamos menos agua y no este desastre. Quiero saber cuándo van a hacer algo. Ya no puedo esperar más”.

Melincué, muerto

A su turno, el hijo de Pinco, Guido de Mayo, remarcó que hace 10 años, cuando decidieron emprender e invertir en el pueblo, ya se habían realizado obras para que el predio no quedara en zona inundable. Pero en este orden, admitió que el agua no vino de golpe: “El 15 de enero de este año fue la primera inundación. Si bien llovió mucho, acá hubo una desidia terrible por parte de las autoridades. Hace cinco años que nos venimos inundando. Venía creciendo la laguna y no hicieron nada. Por capricho del Presidente Comunal estuvieron dos años las bombas apagadas. Con la cantidad de agua que sacaban por día, cerca de 1 millón de litros cúbicos, hoy no estaríamos así”, se molestó.

Asimismo, aseveró: “Nadie se hace cargo. El Presidente Comunal siempre le echa la culpa a la Provincia, cuando la plata para obras está. Recibe 1 millón de pesos mensuales del Casino y no es capaz de hacer las obras que necesita el pueblo que es el canal aliviador por pendiente natural. Hace tres meses se están haciendo los estudios y todavía no tenemos respuestas”.

“El agua se llevó todo. Son 10 años de inversión y trabajo perdidos. Acá se trabajaba en verano con el balneario y en invierno con la pesca. Generábamos trabajo para el pueblo y los comercios. Pero hoy Melincué por todo lo que está pasando se encuentra muerto. Es una aldea. Esto nos perjudica a todos. Pareciera que el Presidente Comunal no es del pueblo. A veces creo que le tiene bronca como para aislarlo así”, insistió.

Y resumió: “Vamos a seguir reclamando. Sabemos que la Comuna no hizo una sola obra en cinco años, cuando recibió cerca de 70 millones de pesos en este tiempo del Casino. Están haciendo murallas de tierra que se las lleva la primera sudestada que venga. Tenemos un imbécil en la Comuna (SIC)”.

Fuente: Pablo Rodriguez (Transmedia Venado Tuerto)

Fotos gentileza: Nicolás Vilchez