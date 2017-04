"Es hora de que se hagan cargo, hace 25 años que administran Santa Cruz"

La provincia de Santa Cruz vive un momento financiero complicado. La mayoría de sus ciudadanos depende del empleo público, pero el gobierno no tiene recursos para cumplir todos los meses con el pago de los salarios. La situación implosionó la semana pasada, con protestas y movilizaciones. La más grave y repudiable se dio en la residencia de la gobernadora, el viernes por la noche, cuando un grupo de manifestantes quiso entrar a la propiedad en la que cenaba junto a la ex presidente Cristina Kirchner, quien responsabilizó a la administración central de Cambiemos por los incidentes.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, salió al cruce. Coincidió con el diagnóstico de la ex jefa de Estado sobre una "herencia" complicada, pero les pidió que se hicieran cargo. "Llegó el momento de que se hagan cargo. Se quejan de que no les dimos asistencia, pero el kirchnerismo desde 2010 a 2015 no había asistido a la provincia y en 2015 le dieron cerca de $4.500 millones", aseguró el funcionario en radio Mitre.

Y agregó: "Es verdad que la gobernadora heredó una situación muy difícil, pero hace 25 años que es gobernada por los Kirchner o por socios de los Kirchner o por gobernadores que ellos pusieron a dedo".

El déficit fiscal de Santa Cruz no es un problema nuevo. Tras su llegada al poder, Cambiemos le propuso a la gobernadora Alicia Kirchner una receta similar a la adoptada por la administración nacional: salir a los mercados, recuperar la confianza y avanzar hacia un equilibrio. La cuñada de Cristina Kirchner rechazó la opción a la que recurrirá esta semana para poder cumplir con las obligaciones atrasadas. Según trascendió, está tramitando asistencia en pesos y en dólares para hacer frente a la crisis.

"Nosotros todos los meses les hemos dado anticipos financieros, que después tienen que devolver, por supuesto. No es plata nuestra, es plata de la gente. Y tenemos que monitorear que en 2019 lleguen al déficit cero, que es la meta que le pusimos a todas las provincias", explicó Frigerio.

Los problemas económicos de Santa Cruz fueron maquillados en los últimos doce años por la ayuda de la administración central y, principalmente, por una fuerte apuesta en obra pública que beneficiaba generalmente a empresarios amigos del poder, pero que generaba empleo. Esas licitaciones son las que tienen a la ex Presidente complicada en la Justicia.

Fuente: Sin Mordaza