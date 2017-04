Octava fecha de la Liga Venadense de Fútbol

Estos fueron los numeros de lo que dejo la fecha...

Primera División "A" (8va. Fecha)



Union y Cultura 3 - Náutico 1

Belgrano FBC 1 - Studebaker 2

Atletico Elortondo 2 - Gral. Belgrano 1

Jorge Newbery VT 3 - Racing 0

Independiente - Juv. Pueyrredón (postergado)

Teodelina FBC 2 - Rivadavia 1

Juv. Unida 0 - J. Newbery R 1

Sportsman 0 - Hughes FBC 1

Posiciones

Studebaker 19

Atl. Elortondo 16

U. y Cultura 16

J. Newbery VT 15

Belgrano FBC 13

Náutico 13

*Juv. Unida 12

Gral. Belgrano 11

Rivadavia 9

*Juv. Pueyrredón 9

Racing 9

Hughes FBC 9

*J. Newbery R 6

Sportsman 5

*Teodelina FBC 4

*Independiente VC 0

(*Tienen partidos postergados)

Próxima Fecha

Náutico vs. Sportsman

Hughes FBC vs. Juv. Unida

J. Newery R vs. Teodelina FBC

Rivadavia vs. Independiente VC

Juv. Pueyrredón vs. J. Newbery VT

Racing vs. Atl. Elortondo

Gral. Belgrano vs. Belgrano FBC

Studebaker vs. U. y Cultura