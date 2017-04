Boxeo suspendido del dia viernes por la Federación

Supervisada por la fiscalizadora, los carnet oficiales de los contrincantes no coincidian en distintos factores : Libretas vencidas no firmadas para permiso boxistico de los medicos, no coincidencias de peso, entre otros detalles.

Oscar Rodriguez expreso mediante microfono los motivos que detallamos en la nota.

Finalizada la espera de los espectadores se les devolvió el importe de la entrada a aquellos que habían abonado en la noche y los que disponían de anticipadas, el promotor del evento boxístico, Tomás Herrera; les devolvía el dinero a sus domicilios.

En esta oportunidad cabe destacar que el Club Independiente sólo estuvo a cargo del buffet.

Palabras oficiales de la suspensión

Oscar Rodríguez, representante y delegado junto a Ramón Martínez de la Federación Santafesina de Boxeo, fiscalizadores de festivales boxísticos desde Firmat al sur de la provincia, esto es lo expresaba a los presentes : “Lamentablemente hoy nos encontramos con las cuestiones reglamentarias que es lo que nosotros estrictamente fiscalizamos. De siete peleas solo se podían hacer tres y la Asociación no permite eso, porque la promoción fue de siete peleas que pueden llegar a ser cinco, eso si puede ser porque suele ocurrir en el boxeo. En definitiva, por distintas cuestiones reglamentarias el resto de las peleas no se pueden hacer, no la autorizamos.

La otra cuestión que tiene que ver con las entradas corre por cuenta del club organizador o el promotor. Nosotros simplemente fiscalizamos las cuestiones reglamentarias en lo que es el deporte del boxeo estrictamente.

En 10 o 12 años que estamos en esto, ya nos han visto a ambos acá en Villa Cañás y en todos lados, es la primera vez que nos pasa, puede pasar y lamentablemente pasó hoy.”