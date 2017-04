La "Mona” Jiménez: "La prensa ya me condenó"

El cantante Carlos "La Mona" Jiménez afirmó que "la prensa ya lo condenó" tras la muerte de un joven que fue a un recital que dio en el club Sargento Cabral en la ciudad de Córdoba y destacó que no paró el show porque "recién me enteré de la víctima cuando terminó el baile" y destacó que no quiere "lavar culpas" y que si las tiene "las pagaré como corresponde".

El popular cuartetero hizo un descargo a través de una carta que publicó en su muro de Facebook luego de la muerte de Pablo Villafañe, de 34 años, en la zona de ingreso a un recital que dio en la ciudad de Córdoba.

"Si no hablo, porque no hablo. Si hablo, porque quiero limpiar culpas. Aunque no me van a creer, les voy a dar para que sigan hablando. No es noticia sino hablamos de La Mona, no vende", sostuvo Jiménez.

Indicó que no se enteró durante el baile de lo que pasó. "No digo esto para cubrir mi pellejo, lejos esta de mi, síganme despellejando. Recién me entero de la víctima cuando termina al baile, por este motivo es que el baile siguió su curso normal hasta el final sin ser suspendido. Nadie me aviso lo que estaba sucediendo".

Indicó que quiere llagar " a la verdad para los que quieren seguir mintiendo y les gusta la prensa, que lo hagan, no voy a ser yo quien va a cerrar ninguna boca, al contrario, estoy haciendo que todos descarguen su bronca sobre mi si eso les hace bien".

"No voy a hacer yo quien les va a tapar la boca, voy a seguir por la verdad. Lo que dictamine la justicia ahí estaré, porque la prensa ya me sentenció", destacó el cuartetero.

"La Mona" Jiménez fue denunciado penalmente como uno de los "presuntos responsables" de la muerte de Villafañe ocurrida durante una avalancha en el acceso a uno de sus recitales, el pasado sábado, en el estadio Sargento Cabral de la ciudad de Córdoba.

Tras las repercusiones el artista suspendió sus clásicos bailes allí y no se presentará en ningún club este fin de semana.

Villafañe falleció por "insuficiencia cardiorrespiratoria", según reveló la autopsia cuyos resultados fueron dados a conocer ayer por el fiscal Sebastián Romero.

"A pedido de ustedes salgo a hablar, no vengo a lavar culpas, si tengo culpas, las pagaré en la justicia como corresponde. No me vengo defender de nada, la justicia dirá si soy culpable o no y ahí me defenderé en el ámbito que corresponda", completó la "Mona" en su carta.