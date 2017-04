Miguel Pichetto le cierra la puerta a Daniel Scioli

El jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria (FPV), Miguel Pichetto (Río Negro), cerró la puerta a la posibilidad de que el ex gobernador bonerense Daniel Scioli se presente a competir este año si hay primarias dentro del peronismo.

Pichetto, quien desde el año pasado ha tomado distancia de la ex presidenta Cristina Kirchner y propone una renovación del peronismo, rechazó la idea de que Scioli juegue dentro de su espacio político. "En lo personal, le tengo gran aprecio y consideración a nivel humano [a Daniel Scioli], pero me parece que en ese sentido el proceso tiene que ser por el recambio y la renovación", expresó el senador.

"Eso no quiere decir que no dialoguemos, si me pide una reunión voy a hablar con él, pero para mi Daniel debió haberse reconstruido desde su propia identidad, desde su visión. Si en algún momento decide eso, puede ser un hombre importante, en la medida en que no quede ligado al proceso histórico político que lo llevó al fracaso electoral del año pasado", sentenció Pichetto en diálogo con TN. Y añadió: "Lo digo con la máxima consideración y respeto, siempre lo he tratado con mucho cariño".

El posible escenario le fue planteado al senador tras la reunión del martes con el ex ministro del InteriorFlorencio Randazzo , quien expresó su voluntad de competir en las primarias, si las hay, "contra Cristina o contra quien sea".

Sobre esa reunión, en la que también participaron los senadores Juan Manuel Abal Medina (Buenos Aires), Omar Perotti (Santa Fe), Pedro Guastavino (Entre Ríos), Rodolfo Urtubey (Salta), Mario Pais (Chubut), Carlos "Camau" Espínola (Corrientes) y Julio Catalán Magni (Tierra del Fuego), Pichetto dijo: "Escuchamos sus ideas, compartimos el diagnóstico, y analizamos la situación económica y social. Randazzo nos dijo que quería participar del proceso de las primarias en la provincia de Buenos Aires. Es una definición importante, es valioso que eso ocurra".

Fuente: SM - La Nación