Pavón: "Wagner es una bestia salvaje, un asesino"

“Wagner es una bestia salvaje, un asesino”. Néstor Pavón (35) negó haber participado de la violación y femicidio de Micaela García (21) y dijo que su empleado Sebastián Wagner (30) “miente”.

Durante las dos horas que declaró ante el fiscal Ignacio Telenta, el dueño de la gomería y lavadero de autos imputado como coautor del crimen ratificó todo lo que había dicho la primera vez, cuando lo indagaron por encubrir a Wagner.

Y aportó más datos: dijo que la madrugada del 1° de abril, cuando mataron a Micaela, él se fue a dormir a las 4.20. La chica desapareció cerca de las 5.30. Y en línea con la teoría de que Wagner no actuó solo, “tiró la idea” de que el cómplice fue otra persona.

La defensa de Pavón, integrada por los abogados Horacio Barreto y Andrés Carvajal, espera los resultados de las pericias que faltan, filmaciones y entrecruzamiento de llamadas para darle sustento a su declaración. El análisis de ADN de los hisopados realizados serán determinantes para confirmar o no si Pavón participó del crimen.

Los defensores creen que Wagner cometió el crimen con alguien de su círculo cercano y que por eso acusó a Pavón, para salvar a su cómplice. “Aprovechó la oportunidad de que ese día cenaron juntos para ensuciarlo a él”, afirmó Barreto.

El gomero declaró en los tribunales de Gualeguay y luego regresó a la sede de la Jefatura Departamental, donde está detenido e incomunicado desde el 6 de abril. En las próximas horas podrá recibir visitas. Es la primera vez que está preso.

“Está como asustado, desorientado y perdido. Dice que 'no puede ser que esto me pase a mi que siempre laburé, ¿qué estoy haciendo acá adentro?'. No cayó de la situación en la que está”, contó Barreto.

El abogado dijo que ahora buscarán testigos que puedan certificar que Pavón volvió a su casa junto a su hijo entre las 2.30 y las 3 del 1° de abril o que hayan visto a otra persona junto a Wagner la madrugada en la que secuestraron, violaron y mataron a Micaela.

Fuente: SM - Clarín