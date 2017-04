Septima fecha de la Liga Venadense de Fútbol

Por el pronto cese de la disciplina debido a la siembra de cesped y mantenimiento de estadios se adelantan las jornadas por dos semanas, a jugarse los miercoles y domingos.

La fecha de hoy en la primera divisional A tendra a los clubes de la ciudad con dos de visitante y uno hara las veces de local.

Primera División "A"



(7ma. Fecha)



Náutico vs. Hughes FBC

Jorge Newbery R vs. Sportsman

Rivadavia vs. Juventud Unida

Juventud Pueyrredón vs. Teodelina FBC

Racing vs. Independiente

Gral. Belgrano vs. Jorge Newbery VT

Studebaker vs. Atletico Elortondo

Union y Cultura vs. Belgrano FBC

Posiciones :

Studebaker 16

Belgrano FBC 13

Gral. Belgrano 11

U. y Cultura 10

Atl. Elortondo 10

Náutico 10

J. Newbery VT 9

Rivadavia 9

*Juv. Pueyrredón 9

*Juv. Unida 9

Racing 8

Hughes FBC 6

Sportsman 5

J. Newbery R 3

Teodelina FBC 1

Independiente VC 0



(*Tienen un partido menos)