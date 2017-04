Pases de facturas en Diputados por la parálisis del Congreso

La parálisis del Congreso en el año electoral, revelada hace exactamente una semana, desató la furia interna del parlamento, sobre todo en Diputados, donde comenzó un incesante pase de facturas sobre los responsables del parate. Ayer, el Frente para la Victoria salió a aclarar que sus legisladores vienen "trabajando intensamente". Y esta mañana, desde el massismo pidieron en bloque que el oficialismo convoque a sesiones ordinarias. En lo que va del año, en la Cámara baja no hubo ninguna. En el Senado, una.

"Ante las versiones periodísticas que hablan de una 'parálisis del Congreso', los diputados y diputadas nacionales del bloque FPV-PJ, que preside Héctor Recalde, queremos dejar en claro que venimos trabajando intensamente y lo seguiremos haciendo para intentar impulsar la agenda del pueblo: la de los que sufren los tarifazos y los aumentos en los alimentos, la de los que ven peligrar o han perdido su empleo, la de los que defienden la educación pública", aseguraron ayer los K a través de un comunicado.

Y hoy se sumó el Frente Renovador, con su propio pedido: "A raíz de la improvisada convocatoria del Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, a una sesión especial a realizarse hoy a las 16 horas para rechazar la violencia en Venezuela, el bloque FR UNA sostiene que el oficialismo busca seguir sin sesionar de forma ordinaria y se trata de un intento por invisibilizar el tratamiento de la Ley de invisibilizar que tendrá lugar a la misma hora. Desde el bloque también exigen al Presidente de la Cámara la convocatoria a sesiones ordinarias en el marco del cumplimiento de la Constitución Argentina y de la agenda legislativa".

Este diario contó el domingo sobre el "duelo" de sesiones especiales que se venía en Diputados. Son reuniones impulsadas por los distintos bloques para tratar temas en particular; cada uno, obviamente, impulsa el suyo. La de hoy, por caso, la pidió Cambiemos para condenar la violencia en Venezuela. Pero si no hay cierto acuerdo, esas sesiones corren el riesgo de seguir fracasando por falta de quórum.

¿Por qué no se convoca a ordinarias? Según acusa la oposición al oficialismo, porque Cambiemos no se quiere arriesgar a que en pleno recinto los bloques no macristas se junten y voten algún proyecto contra los planes del Gobierno.

"El bloque del Frente Renovador UNA manifiesta su rechazo a la convocatoria a una sesión especial para hoy al considerar que su improvisación reafirma la falta de compromiso del Gobierno con el debate de la agenda legislativa, que debería haber comenzado con Sesiones Ordinarias hace más de un mes", amplió su acusación el massismo.

De todos modos, por el carácter ideológico de su fuerza, el Frente Renovador se ocupó de aclarar: "No obstante, el bloque manifiesta su repudio a la difícil situación que atraviesa Venezuela signada por la violencia, pero considera que la citación a una sesión especial por parte de Monzó se realiza fuera de tiempo y forma".

Desde el kirchnerismo, la preocupación es básica: mostrar que están trabajando. "Las comisiones que presiden diputados de nuestro bloque se reúnen; diariamente recibimos a trabajadores y sectores afectados por las políticas del gobierno nacional. Sólo para dar algunos ejemplos cercanos en el tiempo: mañana (por hoy) se reúnen las comisiones de Discapacidad y de Energía y Combustibles, ambas presididas por diputados de nuestro bloque, con el fin de tratar la gratuidad de tarifas del servicio eléctrico para usuarios electrodependientes. Fue invitada la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Cambiemos y necesaria para emitir dictamen en una reunión plenaria. Veremos si concurren".

