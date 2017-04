La Picasa: "Santa Fe nunca puso la plata que tenía que poner para que la estación bombeara”

La Picasa no tiene una salida para el agua que entra. Así, la laguna se viene expandiendo sin control. Se intentó solucionar el problema por medio de dos estaciones de bombeo que sacarían el agua hasta volver la laguna a la cota 98,5, que serían 3500 hectáreas de campo inundadas originariamente. Pero esta solución llevaba implícita una trampa. Las estaciones de bombeo gastan energía y la provincia de Santa Fe nunca puso la plata que tenía que poner para que la estación bombeara. “Las estaciones prácticamente no funcionaron en los últimos seis años. Están los registros que certifican esto. Y cuando llegaron las últimas lluvias la cota estaba en 102,8 en lugar de estar en la cota mínima” afirma Jorge Raparo, productor afectado. Los productores organizados en el comité de Cuenca La Picasa vienen insistiendo con una propuesta aprobada por el Instituto Nacional del Agua de construir un canal aliviador que permitiría la salida por gravedad de la laguna.

“Nosotros pedimos abrir un canal regulador que sacaría cinco metros cúbicos de agua por segundo hacia Buenos Aires. Ese canal bajaría la laguna a la cota 102. Es decir, habría bajado entre dos y tres metros del nivel actual. Saldría todo por gravedad y en forma controlada. Y de esa cota hasta bajarla a la cota 98,5 trabajarían las estaciones de bombeo. Serían fortunas lo que el Estado provincial se ahorraría en energía”, explica Rey. “Cinco metros cúbicos no inundan a nadie. Además el canal tendría una compuerta reguladora. Esto que es de sentido común encuentra una fuerte negativa en Hidráulica de Buenos Aires, en particular del funcionario Marcelo Rastelli. Se niega al canal aliviador, pero acepta construir otra estación de bombeo. Sabe que no hay plata para gastar en energía”, responde Rey. El costo del canal no superaría los 7 millones de pesos. Y bajaría el pelo de agua. Suena más sensato que los 300 millones de pesos en camiones de piedra que se llevan gastados para apuntalar la ruta 7. “El agua entra, pero no la dejan salir”, afirman.

El grave problema de las napas

El drama que vive esta región no se circunscribe al espejo de agua de la laguna con olas que se levantan a más de dos metros de altura cuando sopla el viento sur. Sin dudas el daño económico más grande es la suba de las napas freáticas que afecta a miles de hectáreas de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Una zona que fue próspera y activa tiene ahora un riego altísimo para producir con campos saturados de agua que se inundan ante la primera lluvia o no tienen piso para la entrada de la maquinaria. O caminos donde aflora el agua generando pantanos intransitables. Ni hablar de lo que es vivir en los pueblos vecinos como Diego de Alvear y Aarón Castellanos por ejemplo, donde el agua contaminada aflora permanentemente en las calles y veredas. “Es muy difícil sacar las cosechas de aquí y transportar los 2500 litros de leche de nuestro tambo por los caminos es un drama” apunta Omar Maurizzi. Y agrega: “cuando llueve en Córdoba, nosotros nos ponemos a rezar porque se nos viene el agua”. Es que el exceso de agua que sufre la región tiene mucho más que ver con el agua que viene de afuera que con las precipitaciones.

Todo comenzó con las inundaciones en el sur cordobés. En 1998 volaron parte de la ruta 33 para instalar once tubos de alcantarillas y dejar el paso del agua.”La cuenca que aportaba a La Picasa era de 70.000 hectáreas, ahora es de 550.000 hectáreas. Todo un disparate,” afirma Rey.En su origen la cota de la laguna era de 98,5 metros que pasó a los actuales 104,38 metros, es decir casi seis metros por arriba. Pasaron veinte años y la solución sigue sin concretarse. Mientras tanto se gastaron fortunas de plata en estudios, vuelos de inspección en helicópteros y piedras para sostener la ruta 7.

Suficiente como para que los ex productores sumergidos por el agua pierdan todo tipo de esperanza.



Fuente: Santa Fe Al Sur