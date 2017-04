Las frases explosivas de Carrió en el programa de Mirtha Legrand

En Exaltación de la Cruz se la vio paseando en bicicleta, tranquila y hasta incomunicada. Pero su tranquilidad se suspendió antes de tiempo: Elisa “Lilita” Carrió se volvió antes de lo previsto para ir al programa de Mirtha Legrand. Y, como siempre, disparar munición pesada.

Esta vez, Carrió también habló de su salud y su situación personal: contó que estuvo “ultra-medicada” y aseguró que pasó por una depresión muy fuerte. También habló de Florencia Kirchner, el escrache a Macri y los piquetes.

Ya decidida a ir por la Ciudad, Carrió tomó a Ricardo Lorenzetti, María Eugenia Vidal, Durán Barba y Aníbal Fernández como principales blancos de ataque. Y contó también por qué Vidal no quiere que sea candidata a senadora por la Provincia.

Estas fueron las frases más explosivas de la aliada de Macri que más dolores de cabeza le trae al mismo Cambiemos:

Sobre Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia

- “Si yo hablo de todo el botox que tiene, quedaría mal”.

- “Un día Macri me va a pedir de rodillas que lo saque a Lorenzetti”

- “No tengo duda en el ámbito del Poder Judicial, el resto de la corte es impecable”.

- Lorenzetti me dijo que él estaba “al servicio de la clase política”. Yo le dije: “Es la última vez que me va a a ver a mí, yo diferencio entre política y Justicia”.

- “Lorenzetti manejó todo el dinero de la corte con miembros del Consejo de la Magistratura, obras que no se hicieron: el mismo procedimiento que con De Vido”.

- “Lorenzetti es el De Vido de la Justicia”.

- “Hay censura sobre Lorenzetti, ahora me hace denuncias sobre enriquecimiento ilícito” Sobre el exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner Aníbal Fernández: - “Fui por Milani, esta preso. Aníbal Fernández no está preso”.

- “¿Tocan a Aníbal Fernández? No porque es la AFA, sabe muchos secretos de los políticos”.

Sobre el kirchnerismo y Flor K

- “La prisión no se la deseo a nadie, ni a Cristina ni a nadie”.

- "Ercolini desparramó todas las causas y ahora están pidiendo la unificación. Estamos volviendo a 2008”.

- "No se tomen de Florencia Kirchner. Esa chica es víctima y victimaria porque son los padres los que la convirtieron en delincuente.

- "Ella recibió por herencia, no militó, heredó una herencia ilícita que deberá devolver".

Sobre su salud

- “Ahora quiero vivir”.

- “Estuve ultra-medicada, estuve muy, muy deprimida.” - “Yo quería morir, organicé mi velorio, la comida, todo. Pero se ve que era el remedio, así que ahora quiero vivir”.

Pensé que estaba a punto de morirme, tenía todo organizado

Sobre Mauricio Macri

- "Yo no tengo una diferencia con el señor Presidente. Cuando el Presidente me necesita, yo salgo a apoyarlo. Le reclamo al resto de la política que no me deje tan sola".

- "Hubo un intento golpista. Ya no tiene más tiempo Cristina para voltear a Macri. Lo manejan sectores que manejan Cristina y Máximo Kirchner".

Sobre los piquetes y la carpa docente:

- “Voy a defender a Larreta.” - “Cuando uno ve las encuestas dice que el 70% está en contra de los piquetes pero el 70% está contra la represión”.

- “Les pido a los que cortan que no están contra Macri, están contra el pueblo trabajador.” Sobre Mauricio Macri: - “Hubo un intento golpista, yo le dije al presidente ‘hay que pasar marzo’”.

- "La carpa de los docentes tiene derecho a estar ahí".

- "Nosotros no podemos tener más muertos en la Argentina".

- “Marzo es terrible, como diciembre. Hay una costumbre histórica que marzo y diciembre se desestabiliza”.

Sobre su candidatura:

- “María Eugenia no desea que yo sea senadora y lo más importantes es sostener el gobierno de María Eugenia”.

- “Durán Barba cree que no tengo que ser candidata en la Provincia de Buenos Aires”.

Fuente: SM - Clarín