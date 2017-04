Sampaoli y la Selección: "No me reuní con nadie"

El técnico del Sevilla, Jorge Sampaoli, afirmó hoy en Valencia que su presente son los seis partidos que le quedan con el Sevilla, cuando fue preguntado sobre si había alguna novedad de última hora sobre su posible incorporación al cargo de seleccionador nacional de Argentina.

"No hay nada nuevo sobre mi continuidad y después de un partido frenético como el de hoy, lo que digo es que me siento muy vinculado a mi equipo. No sé qué porque no ha cambiado nada", señaló tras el 0-0 de Mestalla ante el Valencia.

"Estoy pendiente de alcanzar un objetivo importante con el Sevilla y el presente es lo único que me preocupa", insistió Sampaoli.

Preguntado sobre una reunión entre su abogado y los dirigentes de la AFA, indicó que no estaba al tanto de las reuniones que puedan haber tenido otros. "A esa pregunta deben responder los que se han reunido y yo no tuve ninguna reunión con nadie", concluyó Jorge Sampaoli.

Fuente: EFE

Fuente: SM - TyC Sports