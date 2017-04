Discusiones sobre la futura ley provincial de educación

La ministra de Educación, Claudia Balagué, mantuvo un encuentro con los integrantes de la Comisión Bicameral de Educación para abordar aspectos centrales de la futura ley provincial de educación. Del encuentro participó como invitado Axel Rivas, director del Programa de Educación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

Rivas valoró que este año en particular hay una situación de mucha conflictividad en materia educativa, no obstante, consideró que “la educación no está en una crisis como muchas veces dicen los pronósticos catastróficos, que no son buenos para la educación”.

El especialista dijo que “hay necesidad de repensar las prácticas educativas en todos los países. Y en la Argentina en particular, necesitamos aprovechar las fuerzas que tienen las escuelas, tratando de visibilizar aquellos que hacen proyectos innovadores y llevan adelante una tarea con energía y entusiasmo. Hay que propiciar corrientes de práctica de abajo hacia arriba que valoren más el saber de las escuelas pero que también repiense el proyecto institucional de la educación”. Destacó el trabajo en políticas educativas que está realizando la provincia de Santa Fe: Aquí hay una visión muy clara de la educación pública como derecho y se han logrado muchos proyectos concretos para llevar adelante esa mirada”, dijo.

Con relación al proceso participativo por una ley provincial de educación, el miembro del Cippec indicó que “Santa Fe tiene una oportunidad histórica de hacer una ley y hacerla bien: que sea democrática y participativa, que recoja los consensos y también los disensos que hay en la sociedad, y que pueda pensarse como una norma de nueva generación, que no solamente sea un articulado burocrático sino una propuesta transformadora para el sistema educativo”.

Por su parte, Balagué valoró la instancia de trabajo y manifestó que “la participación de especialistas como Rivas orientan el debate en esta meta que tenemos de que Santa Fe cuente con una ley de educación de excelencia. Hay un compromiso muy fuerte de los legisladores, todos están convencidos de que tenemos que avanzar y tenemos que llegar a aprobar una ley con el consenso de todos. Por eso, venimos llevando adelante, los foros en cada una de las regiones educativas donde participan no sólo los docentes, sino los estudiantes, los cooperadores, las organizaciones, los propios legisladores, y la página web donde todas las personas pueden acceder y dejar sus opiniones”.