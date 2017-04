Polémica propuestas de Alfredo Olmedo contra violadores y paros

El diputado nacional por Salta Somos Todos, Alfredo Olmedo, volvió a generar polémica con sus declaraciones. En una entrevista, fue consultado sobre dos de los hechos que más impacto generaron en la opinión pública en los últimos meses: los conflictos gremiales y el crimen de la joven Micaela García.

Fiel a su controvertido estilo, el legislador expresó cuáles son las soluciones que se deberían aplicar para luchar contra la violencia de género y para contrarrestar el efecto de las huelgas y los cortes de calle. "Vamos primero con los femicidios. Pedí pena de muerte para los femicidas. Corta la hago. Si un hombre mata a una mujer y a la inversa, porque también hay casos, pena de muerte. Para qué vamos a sostener a alguien (en la cárcel)", expresó el diputado.

Pero no se quedó ahí. Olmedo apuntó contra los violadores y criticó la actuación de la justicia en muchos de esos caso. "Pedí que nunca lo dejen en libertad a un violador. Que no le bajen la pena porque un violador no tiene que tener acceso a eso. Y tampoco si le dan perpetua, que sólo sean 25 años", dijo el dirigente, quien no dudó en pedir la castración contra los abusadores. "Pero que queden dentro de la cárcel", acotó.

En tanto, y en relación a las medidas de fuerza organizados por los sindicatos nucleados en la CGTl, que incluyeron piquetes y movilizaciones, el legislador también propuso una particular solución: "Presenté un proyecto de ley para que los paros se hagan sábado y domingo, para no molestar a los que queremos trabajar".

En ese sentido dijo "no cualquiera le puede cortar a quienes queremos una argentina distinta". "Independientemente de que haya problemas económicos. Eso es otra cosa. Pero un hombre con una cara tapada y un palo no es garantía de gobernabilidad y no se puede permitir", sostuvo.

De igual forma se refirió a los incidentes del domingo entre los docentes y la policía. "Si no tenían permiso para estar dentro de la plaza con la carpa, están fuera de la ley. Si tenían permiso para estar dentro de la plaza. Es otra cosa. Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley nada", señaló.

Fuente: SM - Infobae