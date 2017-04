Macri quiere pedirles control del empleo a los gobernadores

Luego de varios meses y tras festejar las Pascuas, el Presidente volverá a sacarse una foto junto a varios gobernadores. Será el próximo martes, en Casa Rosada, con una excusa de gestión: firmarán el Compromiso Federal para la Modernización del Estado. Pero la cita tendrá una lectura política adicional: se da luego de que trascendiera que el jefe de Estado bajó la orden a su equipo para exija más presión a las provincias para que bajen el déficit fiscal, una de sus obsesiones y el mandamiento que más les cuesta cumplir a los mandatarios.

Entre las aristas que aborda el acuerdo que suscribirá Macri con los gobernadores hay un punto que le interesa por partida doble al Gobierno. Se trata del "Compromiso 2", que establece el objetivo de "Jerarquizar el empleo público". Es sólo el título de una serie de pautas que acordarán las provincias con la Nación. La más importante tiene que ver con que los gobernadores fijen procedimientos de incorporación de empleados públicos en función de méritos. Una manera de poner un freno al ingreso desproporcionado de empleados al Estado con fines partidarios.

"Promover el ingreso al Estado por concursos públicos y transparentes, desarrollando una adecuada estructura del Estado", reza, sutil, el texto que ya fue girado a los mandatarios para su revisión.

En Casa de Gobierno se escuchan críticas permanentes al comportamiento de los gobernadores con los fondos. Y el incremento de las plantillas de empleados estatales provinciales es uno de los puntos más objetados. "Muchos están de acuerdo con cortar los ingresos y otros no tanto pero lo hacen igual porque tienen las cuentas muy complicadas. Pero hay distritos en los que el último año creció la plantilla de empleados", apuntaron desde Nación. ¿A cuáles se refieren? El último informe oficial del Ministerio de Trabajo que dirige Jorge Triaca, presentado en los últimos días, da cuenta que "hubo un grupo de provincias cuya expansión en puestos de trabajo en el sector público se encontró por encima de la media: Tucumán, San Juan, Formosa, La Pampa, Neuquén, Corrientes y Jujuy". "Si bien el documento que van a firmar no dice que no van a poder ampliar más sus plantillas de estatales, este es un buen primer paso, un camino hacia eso", señalaron desde el Gobierno.

El acto, previsto para las 10 en el Salón Blanco, significará el regreso en grupo de varios gobernadores. En Balcarce 50 confían en que será una puesta en escena fuerte y señalan que ya confirmaron asistencia la bonaerense María Eugenia Vidal, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta; Gerardo Morales (Jujuy), el entrerriano Gustavo Bordet, Hugo Passalacqua (Misiones), Domingo Peppo (Chaco), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Claudia Ledesma, de Santiago del Estero.

Junto al Presidente estará el ministro de Modernización Andrés Ibarra, quien aprovechará la ocasión para que los mandatarios se comprometan con su plan para desburocratizar el Estado y transparentar la gestión.

La última vez que habían sido convocados todos los gobernadores fue a fines de diciembre pasado, cuando pasaron por el Ministerio del Interior y firmaron con Rogelio Frigerio y con el titular de la AFIP Alberto Abad, la devolución a las provincias del 1,9% de recursos retenidos en favor de la AFIP.

En tanto, el último encuentro de Macri con gobernadores se dio un mes antes. cuando desembarcaron ocho mandatarios en la Quinta de Olivos para darle impulso a la reforma electoral. Pero, ya en el año de campaña electoral, el vínculo comenzó a enfriarse.

En el Gobierno admiten que la relación cambió. Y nada hace pensar que volverá a ser como antes. En lo discursivo, por ejemplo, desde el equipo de comunicación se impartió la línea a los voceros de empezar a comunicar los giros de fondos del gobierno nacional de otra manera: "Que los santacruceños, tucumanos, chubutenses, santafesinos sepan que el Gobierno los acompaña más allá de quién sea el gobernador". Un cambio radical respecto a otras épocas, donde el Presidente tildaba a los mandatarios de "socios".

Fuente: SM - Clarín