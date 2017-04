Ciciliani: "Estamos gravando al trabajo y no al capital"

“Estamos discutiendo cosas viejas, la tentación es culpar a Macri, eso es lo fácil. Puedo decir Macri es los ’90, es el neoliberalismo. Ahora, si te toca gobernar a vos, ¿Qué haces con los despidos?” reflexiono al aire en Sin Mordaza Ciciliani.

“Macri hizo declaraciones que me preocupan, como que habría que trabajar sábados y domingos y creo que está vinculando esa noción de que nos va mal porque somos vagos. Creo que nos va mal porque no hay trabajo para todos, porque hay un sector que tiene muchos y otro sector que tiene poco. Hoy se ve profundizado esto por la aplicación de la tecnología, y de esto no se habla” expresó.

“Vengo de hacer un curso en Estados Unidos, ellos están muy preocupados porque esto genera desigualdad, y ven que el descontento está vinculado a la enorme desigualdad. Están hablando del ingreso básico ciudadano a nivel global, están hablando de muchos paliativos. Para nosotros es la misma discusión que se dio en la revolución industrial. Ahora estamos reduciendo la jornada laboral, porque la organización del trabajo tiene que ser más flexible. Esto también es bueno porque están estudiando que hay menos desplazamiento en las ciudades, se puede organizar la familia. Esto es la organización de la sociedad que en Argentina tenemos que discutir, no tenemos que esperar a ser Suecia para hacerlo”, explicó la diputada

“Es un debate que nos debemos dar juntos con el peronismo, los sindicatos, porque se viene una embestida de un debate contracultural de hacernos creer que tenemos que trabajar esclavos para producir y los que no están insertos en el mercado no sabemos qué hacer con ellos” señaló.

“Esto tiene que ir acompañado de una reforma impositiva, no podemos seguir pensando que el salario tenga una carga tributaria del 50%, estamos gravando el salario y no el capital, esto lo tenemos que revisar. El sistema de seguridad tenemos que financiarlo con rentas generales, no se financia más con el aporte sobre el trabajo. Lo otro que también tenemos que revisar es el sistema de formación profesional, para adaptarte al cambio tecnológico tenés que capacitarte constantemente” afirmó.

Elecciones 2017

Al ser consulta si será candidata nuevamente este año, Ciciliani expresó que “yo soy diputada nacional porque en el 2009 vinieron los dirigentes de mi partido y me dijeron que sería muy bueno que yo esté y por eso fui a Buenos Aires. Ahora voy a aceptar las directivas y planificación del partido en su conjunto. No está decidido. Los santafesinos tenemos que elegir buenos representantes para el congreso”.

