Pidieron juicio y condena para la asesora del Obispo

Acusan a la abogada del delito de encubrimiento agravado de abuso sexual gravemente ultrajante que le imputan a un sacerdote. La grabaron aconsejando al sospechoso que "borre todo" (posibles pruebas), tal como le aconsejó también al Obispo, y le sugiere que actúe como sorprendido al ser citado por la justicia. Ayer fue la audiencia pública donde el fiscal pidió la apertura del juicio, o bien que acepte un acuerdo por 2 años de prisión; y ella solicitó el sobreseimiento.

Acusada: Gabriela Contepomi, abogada.

Delito: Encubrimiento agravado de abuso sexual gravemente ultrajante.

Defensa: Ricardo Degoumois y Gabriel Tanino.

Acusador: Fiscal Alejandro Rodriguez.

Juez: Gonzalo Basualdo.

En la audiencia oral y pública realizada este miércoles 12 de abril de 2017 en los tribunales de Reconquista, en contra de los deseos del fiscal, asistió el sacerdote Néstor Monzón, quien fue a dar testimonio a favor de la acusada y el juez se lo permitió.

A instancias del abogado Degoumois (que defiende a ambos) el cura -en este caso como testigo- sostuvo que fue la abogada Contepomi quien lo puso en conocimiento que a él lo estaban investigando por abuso sexual, y que recurrió a ella "en carácter de abogada, porque ella trabaja en la entidad ...para que ella me pudiera asesorar en este problema que me había citado la fiscalía".

El Fiscal le preguntó si buscó a la doctora Contepomi para que haga su defensa.

Monzón respondió: "la fiscalía le avisa a la doctora, a la abogada, y yo busco un asesoramiento, si la busque porque ella trabaja en la entidad" (refería al Obispado).

Fiscal: ¿Es cierto que trabaja en la entidad y en carácter de que trabaja?.

Monzón: "Como abogada, para que me asesore".

Fiscal: ¿Es cierto que Contepomi es abogada del Obispado?.

Monzón: "Ella trabajaba en el Obispado, era abogada".

Fiscal: ¿De qué forma busco a Contepomi?.

Monzón: "Y bueno, busco cuando ella me informa, yo le pregunto a ella como es esto y ella me fue asesorando y me dice, mire Padre, yo no soy penalista, usted va a tener que buscarse un especialista que lo pueda asesorar en esta situación. No recuerdo la fecha ni el día".

Fiscal: Usted señor Monzón, ¿cometió los hechos de abuso sexual a los niños?.

Monzón no respondió y se armó la discusión porque el defensor consideró improcedente la pregunta, a lo que el juez dio lugar, ya que no es el caso en esta causa.

A su turno, la acusada se defendió diciendole al magistrado que "yo lo estaba asesorando, actuaba como abogada". Gabriela Contepomi jamás negó haber dicho lo que consta en las grabaciones logradas durante la intervención judicial al teléfono del sacerdote sospechado de abuso sexual, pero cree que como abogada no puede ser reprochada penalmente por esa acción; y cargó acusando ella que "se manchó mi buen nombre y honor, me lo mancharon, y ni la secretaría ni nadie me lo va a pagar, sinceramente me siento vulnerada, avasallada, violada... no es la forma de avasallar a una persona". Dijo estar "profundamente dolida" y reprochó la difusión parcial de sus conversaciones con el cura acusado.

Luego de escuchar a las partes, el Juez Penal Gonzalo Basualdo decidió pasar a un cuarto intermedio para analizar los planteos y decidir, lo que va a hacer público la semana próxima al reanudarse la audiencia que hoy pasó a cuarto intermedio.

Fuente: SM