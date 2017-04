Conmoción en Tucumán por el brutal crimen de una chica de 16 años

En Tucumán están en shock. A unos 100 kilómetros al sur de la capital tucumana, dos nenes que jugaban en la zona descubrieron un cuerpo en una finca de Naranjo Esquina. Enseguida, salieron corriendo y dieron aviso a la policía de Juan Bautista Alberdi. Los peritos determinaron que se trata de Ornella Dottori, de 16 años, que estaba desaparecida.

Ya esta mañana había ciertas tienen pistas en relación al presunto homicida y fuentes de la investigación indicaron a Clarín que por la tarde se libró "un pedido de detención sobre un hombre mayor de edad que no pertenece al entorno familiar de la chica". Aunque prefirieron no dar mayores precisiones para no comprometer el arresto.

Según las fuentes, el cuerpo de Ornella estaba en un campo de soja debajo de unos árboles y presentaba un fuerte golpe en su cabeza. Los investigadores creen que también fue violada. La data de muerte sería de al menos dos días atrás aunque se aguarda el resultado de la autopsia para confirmar las pericias iniciales sobre el cadáver de la chica oriunda de Alberdi.

El cuerpo fue encontrado en un paraje solitario y sin casas en los alrededores, algo que complica la investigación y la búsqueda de indicios sobre quién o quiénes atacaron a la joven. Según las fuentes, los datos de cómo fue hallado el cadáver son escalofriantes: estaba semidesnuda, tirada boca arriba y presentaba varios golpes en sus genitales, cara y cabeza. Además, tenía dos ladrillos en su cuello.

Ornella estaba desparecida hace varios días, aunque no se pudo precisar bien desde cuando ya que la chica tenían por costumbre ausentarse de su casa por varios días. Tampoco habría una denuncia formal pidiendo su paradero. Lo que sí se conoció es que existiría una orden judicial para que fuera internada en un hogar de recuperación de adicciones de la capital tucumana.

Según fuentes de la investigación ya lograron contactar a su padre, un hombre con antecedentes penales que, tras recuperar su libertad unos meses atrás, retiró a Ornella de un instituto donde había sido internada. “Me crié en la calle y estos creen que me va a pasar algo”, había publicado en su muro de Facebook en 2016 ante una supuesta denuncia por su extravío.

Fuente: SM - Clarín