Lagos retiró su candidatura en Chile

SANTIAGO, Chile.- Lo que ocurrió el fin de semana en el socialismo chileno es inédito. En lugar de elegir como abanderado a Ricardo Lagos, ex presidente de la república, primero en lanzarse en una nueva aventura por gobernar y el militante con mayor reconocimiento de los últimos 30 años, el partido prefirió apoyar al senador Alejandro Guillier, independiente prorradical que asomó en la política activa hace apenas tres años. Luego de una tarde de domingo aciaga para él, Lagos anunció ayer temprano que no va más como candidato.

"He decidido renunciar a la aspiración de alcanzar nuevamente la presidencia de la república. Lo hago con la serenidad de haber actuado siguiendo el mandato de mi conciencia y no persiguiendo intereses personales", dijo el ex jefe de Estado, que mantiene doble militancia: oficialmente está en los registros del Partido Por la Democracia (PPD) y simbólicamente está reconocido por el Partido Socialista.

La decisión del PS se enmarcó en lo que dictan las encuestas desde febrero pasado. Mientras que Lagos no supera el 3% de intención de voto, Guillier lo supera por 20 puntos y es el que está más cerca de Sebastián Piñera, el candidato de la derecha opositora. En su tradicional estilo, a través de Twitter, el senador Guillier dijo que reconoce a Lagos y que valora "su aporte a la historia del progresismo chileno y al futuro expresado en su mirada programática", dando por superado al contrincante.

Sin embargo, en la Nueva Mayoría, la coalición del oficialismo que heredó los partidos de la ex Concertación, que gobernó por 20 años (1990-2010), la bajada del socialista generó un quiebre que probablemente impida mantener el bloque de centroizquierda unido hasta la primera vuelta de noviembre. La abanderada de la Democracia Cristiana (DC), Carolina Goic, salió inmediatamente a confirmar que "se hace muy difícil una primaria entre dos candidatos" (ella y Guillier, el 2 de julio), mientras que el secretario general del Partido Comunista, que lleva varios meses de desencuentros con la DC, afirmó que su cercanía ideológica está con el periodista Alejandro Guillier y que lo más probable es que lleguen dos candidatos del bloque a las elecciones.

"No todos compartimos el mismo sentido de urgencia ante la amenaza de una dispersión estratégica de las fuerzas progresistas y una ola de restauración mercantilista y conservadora que puede durar muchos años", disparó Lagos en su discurso de despedida. Michelle Bachelet lamentó la decisión del ex presidente, pero dijo: "Debemos acatarla y respetarla (...). Ahora corresponde que los partidos de la Nueva Mayoría definan cómo hacerlo (elegir a un solo candidato)".

"Los chilenos me conocen: no soy un caudillo. Sé escuchar la voz del pueblo y someterme a su veredicto. Estoy en política para servir al país, no para acumular honores (...), para formular propuestas constructivas, no para hacer gestos populistas ni llamados demagógicos", agregó Lagos, entre categórico y resignado, después de siete meses de campaña. En ese tramo se retiraron en favor de él las candidaturas socialistas de Isabel Allende, hija del ex presidente Salvador Allende, y de José Miguel Insulza, ex secretario general de la OEA.

El desastre en la Nueva Mayoría fue total con el anuncio de Lagos. Se acrecentaron las diferencias y se evidenció que no hay coordinación. Sebastián Piñera "valoró su aporte a la recuperación de la democracia" y no profundizó en opiniones sobre la renuncia.

Con todo, son al menos 14 los candidatos que siguen en camino para ser presidente de Chile en 2018: Sebastián Piñera (Chile Vamos, derecha), Carolina Goic (diputada DC), Alejandro Guillier (Partido Radical), Felipe Kast (diputado Evópoli, centroderecha), Beatriz Sánchez (periodista, Revolución Democrática y Movimiento Autonomista, ambos del Frente Amplio, izquierda), Alberto Mayol (sociólogo, Nueva Democracia, Frente Amplio), Manuel José Ossandón (senador independiente, derecha), Alejandro Navarro (senador del PAIS, izquierda), Marco Enríquez Ominami (Partido Progresista), Nicolás Larraín (locutor radial, partido Todos), Franco Parisi (independiente, apoyado por una iglesia evangélica), José Antonio Kast (independiente de derecha), Carola Canelo (abogada, independiente) y Tomás Jocelyn Holt (ex candidato presidencial y ex DC).

El 2 de julio habrá primarias. Ese mismo día el seleccionado chileno de fútbol juega la Copa Confederaciones en Rusia. La coincidencia es mala para los políticos, que no logran sintonizar con el electorado y mantienen su popularidad por el suelo.

Ricardo Lagos

EX presidente de Chile

Es una de las figuras históricas de la política transandina. Fue un férreo opositor a Pinochet y pieza clave para el armado de la Concertación. Gobernó como presidente entre 2000 y 2006.