Carpa Blanca: quiénes son los docentes que fueron detenidos

En la noche del domingo la Policía de la Ciudad expulsó a los maestros que intentaban montar una "escuela itinerante" frente al Congreso de la Nación. Dos de los docentes que participaban de la manifestación fueron capturados y horas más tarde recuperaron la libertad.

Juan Manuel Mauro, maestro en la Escuela 19 de la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores, fue aprehendido acusado de tentativa de robo. Esta mañana, el docente dio su versión de lo que ocurrió. "Entramos a la comisaría supuestamente por lesiones y hurto. El trato fue hostigante porque nos decían que le habíamos robado el celular a un policía", dijo.

"No se entiende la actitud de Macri con los docentes. Estamos shockeados y confundidos con lo que paso, pero vamos a seguir luchando por nuestros pibes, por la escuela pública", añadió en declaraciones a Radio 10.

El segundo detenido se llama Miguel Acuña y trabaja como docente en la misma escuela que Mauro. En 2015 fue precandidato a comunero por el Frente para la Victoria. "Cuando empezaron los golpes, vi a unos compañeros caídos y yo me agaché para ayudarlos. Ahí me agarraron, me esposaron y me empezaron a pegar. Todavía no lo puedo creer", recordó en una entrevista que concedió a Página 12.

El ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, explicó que el viernes los docentes presentaron un permiso para montar una escuela itinerante en la plaza frente al Congreso y que el gobierno de la Ciudad recibió esa solicitud.

Pero aclaró que "como en todos los casos" el permiso debe procesarse y aprobarse. "Durante varias horas el domingo se les explicó que una vez que se completen los permisos, iban a poder instalar la estructura", indicó.

"Los docentes quisieron instalar una carpa por la fuerza y entonces las fuerzas de seguridad actuaron para hacer cumplir la ley", dijo el funcionario.