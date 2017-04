La situación en Melincué

En diálogo con Oscar Canavese en la mañana del aire de la 103.1 relata cómo es la situación de la localidad y cómo debe manejarse quien transita esa ruta.

La tarea actual del servicio de Bomberos y Comuna

“Hoy por hoy el tema de la ruta sí está complicado, tuvimos desde anoche desde las 22 horas mucho viento sur que es lo que nos empuja el agua hacia el pueblo y nos corta la ruta. Todo ese cordón que habíamos hecho el mismo viento con el oleaje lo barrió, es por eso que lo que estamos haciendo ahora es una tarea de prevención junto con la comuna sacando piedras y limpiando lo que va a la ruta.”

Condiciones de la ruta y el tránsito

“En este momento está cortado, pero estamos trabajando y estará habilitado únicamente para el tránsito liviano. Los camiones están desviando por la ruta 94 a la altura de Murphy donde pasan los que van a Rosario en esta época de cosecha.”

El agua no llega a la localidad

“Por ahora no, en ese sentido está medianamente controlado. Si bien a raíz de la lluvia caída desde el viernes a las 15hs llevamos alrededor de los 180 mm todavía no. Pasa agua sobre la ruta, pero no llega, gracias a Dios estamos trabajando en eso”

Plan de trabajo en el caso que suceda

“Si, esto empezó en la primer quincena de enero con toda la lluvia y se arma la contingencia que ya está programa en caso de desborde.”