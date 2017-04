Liga suspendida, tampoco jugó Juventud Pueyrredón por el Torneo Federal "C"

Además de la suspensión de la Liga Venadense de Fútbol, se suspendió ayer por la tarde el partido entre Juventud Pueyrredón y Cosmos FC de Santa Fe por el Torneo Federal "C".

Estos dos equipo debían disputar el primer partido de los segundos play off; cotejo que se tenía que jugar en cancha de Pueyrredón. La lluvia que cayó desde el viernes hizo imposible su juego.

El árbitro Matías Coria lo suspendió en la cancha, con ambos planteles en la misma. El campo de juego estaba llenó de agua y era imposible jugar en esas condiciones; fue una decisión acertada.

No hay fecha de juego, la misma la dispondrá el Concejo Federal en la próximas horas.