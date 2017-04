La Picasa: "Inundan los mejores campos para salvar a otros peores"

“El tránsito está cortado, salvo momentos por ahí que dejan pasar de manera asistida o de manera muy lenta. La noticia de hoy en la ruta nacional Nº 7, a la altura del kilómetro 382 hasta el 394, es que está con el agua prácticamente sobre la ruta”, comentó Duhalde al aire en Cadena Oh!, 87.9, Santa Fe.

“La laguna llegó a la cota 104.44 con lo cual estaría a 10 centímetros de subir literalmente arriba de la ruta. Con cualquier movimiento de viento en cuarenta y pico mil hectáreas que tiene la laguna, las olas tienen a veces casi un metro de alto, realmente es imposible. Casi 50 mil hectáreas es una ciudad entera, es un tamaño muy grande, el agua sigue ingresando y sigue creciendo. Si no se baja el pelo de agua de la laguna, todo el trabajo que se está haciendo se pierde el tiempo” comentó Duhalde.

“Nosotros empezamos con este problema en el año 77, hace cuarenta años. En ese momento La Picasa estaba en cuatro mil hectáreas, y ahí empezamos con cartas documentos, expedientes provinciales, y llegamos al día de hoy en una situación desesperante. Hoy somos noticia por la ruta o por el ferrocarril, fue un tema al que nunca se le dio importancia. No se dice nada de la producción perdida, de los tambos que había y la cabeza de ganado” apuntó.

“En esta última etapa por lo menos hay intención de hacer las obras para sacar el agua. Tenemos el inconveniente todavía de la oposición de la provincia de Buenos Aires, que es increíble que se oponga, porque en la última etapa de crecimiento de la laguna, que pasó de la cota 102 a la 104, inunda muchos productores de la provincia de Buenos Aires. Están en contra de sus propios productores” afirmó el entrevistado.

Solución

“Hay proyectado y aprobado por la provincia un canal que sería como un bypass a la laguna, que es un pequeño canal de 6.500 metros, que en 40 días se hace con un bajo costo. Sería para descomprimir la laguna y esa es la solución hoy” comentó.

“La solución de fondo es terminar todas las obras que están proyectadas, son muchas, son grandes. Empiezan en Córdoba, en la localidad de Melo, y termina en el Samborombón en el mar. A nuestro criterio está muy bien proyectada pero se comenzó a hacer al revés, se comenzó de aguas arriba hacia aguas abajo”.

“A nosotros eso nos agravó el problema, todas las obras hídricas se hacen al revés, no inundas en el camino a medio mundo. Santa Fe está pagando las consecuencias de este grave error. Entre la propia laguna y las afectadas alrededor ya debemos estar en 70 mil hectáreas, en campo de primera en plena pampa gringa” apuntó.

“Que nosotros seamos reservorio de Córdoba y Buenos Aries y que estén liberando campos que son de menor calidad que los nuestros, le están sacando el agua a los que no sirven y se la están poniendo a los buenos. En muchos años nuestra provincia no actuó como debió haber actuado” aseguró.

Ante la consulta de si la obra propuesta afecta a los productores de Buenos Aires, Duhalde explicó que “no podría perjudicar absolutamente a nadie la obra, que la vamos a hacer igual. No modifica nada lo que está sacando la estación de bombeo. Lo que evitamos con la obra es tener en marcha tres motores de 270 caballos cada uno, que funcionan con electricidad, reemplazarla por una obra que va a sacar la misma cantidad de agua y no va a afectar a nadie aguas abajo. Son 14 o 15 millones de pesos, no más de eso”.

“La información que tenemos es que Buenos Aires va a aflojar. Santa Fe no se puede dar el lujo de perder esa cantidad de tierras con esa capacidad productiva” finalizó Duhalde.