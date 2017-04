"El Estado no se asume como responsable con el tema Monticas"

“Fue una reunión fuerte, porque nos ha consternado la tragedia de Monticas, estaban los familiares, estaba un grupo de auto convocados, que quieren que esto se clarifique. Además a la hora de discutir cualquier futuro de organización del sistema de transporte, se efectivice una especie de control social, lo cual me parece muy valioso” manifestó en Sin Mordaza Tv. el diputado Eggiman, en relación a la reunión mantenida en Casilda con familiares de las víctimas de la tragedia y los fiscales.

“En el proyecto de ley que he presentado, incluso contemplamos darle al usuario un rango más fuerte del que tiene actualmente, donde hay libros de quejas que van a saco roto. Hoy hay muchas aplicaciones telefónicas que sirven para hacer un reclamo inmediato y efectivo” señaló.

“Pero lo que en verdad hace falta que se establezca un órgano de aplicación con poder. Porque para dar respuesta a la frecuencia horaria, al control de somnolencia para los choferes, para que se garantice un buen servicio, a unidades con higiene, la autoridad de aplicación, o sea, la secretaría de transporte tiene que tener poder; que no sea como en la actualidad donde hay sólo 30 inspectores para abarcar 14.000 kilómetros de vía. Esto muestra la escasa presencia del Estado para garantizar el mejor sistema de transporte interurbano” explicó.

“Con un estado eficiente, que tenga una autoridad de aplicación fuerte y por supuesto con mecanismos de controles que se establezcan desde los usuarios, se puede llegar a una mejor calidad del servicio. Y lo que hace falta, que es el gran desafío que tenemos con la comisión de transporte, es consagran la nueva ley de transporte de pasajeros” apuntó.

Al ser consultado sobre si hay clima este año para discutir una nueva ley de transporte, Eggiman expresó que “el gobernador se comprometió a remitir un proyecto de ley de transporte y estamos esperando eso en la comisión, porque estado parlamentario tiene el proyecto que yo presenté, que fue hace más de un año”.

“Aquí lo que tenemos que hacer es rápidamente dar un debate, ya que tenemos una ley muy vieja, es de 1935. Carece de ordenamiento del sistema, no hay registro de prestadores bien planteado, no hay división de los corredores, hoy se funciona en condiciones precarias. Queremos licitaciones transparentadas, hoy se funciona con contrataciones precarias, de las 55 empresas, 53 tienen este tipo de compromisos. Entiendo que la ley se tiene que dar” afirmó.

A su vez, le preguntaron qué le pidieron los familiares el día de la reunión. “Hay que poner el oído y el afecto, es un punto básico. Hemos presentado con la diputada Giaccone un proyecto para que el Estado atienda a estas personas. Nos decían que los seguros no se están haciendo cargo. El Estado no asumió su responsabilidad en este tema, no lo hizo el gobernador ni el gobierno provincial, no pusieron en agenda algo que ya estaba reclamado por muchísimos usuarios”.

Partido Justicialista

Ante la consulta de cómo analiza al justicialismo, el diputado manifestó que “tenemos un problema que a nivel nacional no tenemos una conducción clara. Estamos afrontando el debate de cómo se para de cara al futuro”.

“Tenemos que convocar a las mayorías, y presentar una alternativa ante este gobierno neoliberal de Macri que está significando exclusión y empobrecimiento para los argentinos. Un peronismo que tiene que ser claramente adversario y opositor a las políticas de Macri tiene que encontrar su conducción ordenada para enfrentar el desafío. Tenemos que ser capaces de enfrentar este desafío. En Santa Fe, también vamos a afrontar este debate. Habrá que ver cómo se enfoca la cuestión del peronismo nacional, como punto de unidad o no unidad, lo que va a influir en la provincia” aseveró.

“Lo que uno ve es que tenemos una definición de quienes adhieren al modelo pasado que tiene claramente a Agustín Rossi como candidato, es una idea. Está el otro espacio donde tenemos una mirada más amplia, que plantea una autocrítica y que se propone convocar a todos los peronistas, estamos en ese andarivel lanzando variantes”.

“Queremos un peronismo fuerte, convocante, competitivo. El nombre de Claudia Giaccone es un buen nombre para esto, ella está en condiciones de ser candidata. El 19 de abril queremos presentar en sociedad esta idea que estamos trabajando, junto a compañeros y compañeras de la provincia” finalizó.