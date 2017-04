La comuna de Santa Isabel insiste con la obra de cloacas

El presidente comunal Jorge Raverta, se reunió en las últimas horas con el subsecretario de Programación del Ministerio de Infraestructura santafesino, Alberto Armas, para continuar avanzando con el proyecto de ‪‎cloacas para el pueblo de Santa Isabel. La iniciativa tiene un avance del 75%, por la cual resta definir el lugar físico donde va a funcionar la planta de tratamiento de líquidos cloacales.

Durante el encuentro, en el que también participaron el secretario de Gobierno, Iván Bordón, y el gerente de la Cooperativa de Aguas, Lisandro Munge, Raverta dejó en claro su deseo de que el pueblo mejores su condiciones de salud y bienestar. "Es un paso importante para todo el distrito de Santa Isabel, porque se va a avanzar en materia de saneamiento. Estas obras previenen enfermedades primarias y ayudan a la higiene de la gente, además de superar un atraso en materia de obras", aseguró Raverta.

Para el Presidente Comunal, la localidad posee una gran cantidad de potencialidades, pero también reconoce la necesidad de obras de esta envergadura. "Por eso -prosiguió-, impulsar las cloacas tiene que ver con la salud pública y la calidad de vida", añadió.

En este orden, remarcó que "la intención es ir paso a paso. Tanto sea con el gobierno Provincial como en el Nacional, ahora que no hay una discriminación hacia Santa Isabel como lo hubo durante muchos años, cuando se le cerraban las puertas al igual que se lo hizo con otras localidades que no tenían afinidad política o la marginación que sufrían pueblos enteros por tener soja sembrada alrededor", describió.Y añadió: "No podemos en el 2017 seguir teniendo casas en el pueblo con pozos ciegos. Eso es parte del pasado y del atraso. Es lo que debemos superar. Por eso decidimos encarar fuertemente este tema".

La mirada técnica

Por su parte, Alberto Armas, explicó que hay perspectivas muy interesantes por parte de asistencia financiera del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y una disponibilidad muy grande por parte de la gestión del gobernador Miguel Lifschitz, que considera prioritario los temas que hacen al desarrollo urbano, económico y social, de cada una de las localidades.

El representante del Ministerio de Infraestructura, afirmó que actualmente se plantean problemas técnicos que son salvables en referencia al lugar donde se instalaría la planta de tratamiento. El proyecto se realizará en una sola etapa y en forma integral, contemplando la red colectora, las estaciones de bombeo y la planta de tratamiento.

"Generalmente si el proyecto es integral, a medida que se hacen las obras, se efectúan las conexiones. Todo de manera simultánea. El proyecto original va con las cañerías por el medio de la calle con conexión directa", detalló.